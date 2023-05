﻿Interne Papiere der Rostocker IHK zeigen: Darum musste Ex-Chef Thorsten Ries gehen

Rostock. Es waren turbulente Wochen bei der größten Wirtschaftskammer des Landes: In einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung beschloss die Vollversammlung der Rostocker IHK Ende Februar 2023 überraschend die Abberufung ihres Hauptgeschäftsführers Thorsten Ries.

Die 45-köpfige Versammlung gilt als „Parlament der Wirtschaft“ und wichtigstes Gremium der Kammer. Warum Ries gehen musste, blieb lange unklar. Von „Vertrauensverlust“ war die Rede. Jetzt liegen der OZ interne IHK-Dokumente vor, die zeigen, wie in den Tagen und Wochen um die entscheidende Sitzung am 22. Februar hinter den Kulissen gerungen wurde.

Gehaltsanpassungen für sich selbst

Ries verlor seinen Job den Unterlagen zufolge unter anderem deshalb, weil er Gehaltsanpassungen und Inflationsprämien für alle Mitarbeiter anwies, einschließlich für sich selbst. Ab März sollten die hauptamtlichen Beschäftigten drei Prozent mehr bekommen, sowie 1000 Euro Prämie als Inflationsausgleich. Der Hauptgeschäftsführer verschickte Ende Januar eine entsprechende Mitteilung an die Beschäftigten. Bereits im November 2022 bekamen die Mitarbeiter ebenfalls 1000 Euro als Inflationsausgleich überwiesen, auch Ries. Nachzulesen im Abberufungsschreiben.

Der abgesetzte IHK-Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries. © Quelle: Ove Arscholl

Der Manager verteidigte sich zuvor noch in einer E-Mail an das Präsidium. Laut seinem Dienstvertrag gelte die Gehaltsanpassung auch für ihn. Sollte das Präsidium das anders sehen, bitte er um einen Beschluss, wie „künftig damit umzugehen ist“. Die Gehaltsanpassung sei maßvoll, im öffentlichen Dienst, an dem sich die Kammer orientiert, sei ein Plus von 10,5 Prozent gefordert worden. Die Mitarbeiter hatten offenbar wegen der Preissteigerungen eine größere Gehaltserhöhung gefordert, als ursprünglich vereinbart war.

Kulturwandel für die IHK-Mitarbeiter

Bereits Ende Januar wurde Ries von der IHK abgemahnt. Auslöser waren vergaberechtliche Verstöße, die er zurückweist. Konkret geht es dabei um zwei Aufträge für einen „Kulturwandelprozess“, anscheinend ein Projekt zur Mitarbeiter-Motivation, die an eine Personalentwicklerin gingen, die Mitglied der Vollversammlung ist. Für das Projekt habe er nur ein Angebot eingeholt, so der Vorwurf. Mehr sei nicht nötig gewesen, verteidigt sich Ries in einer schriftlichen Erwiderung an die Kammer. Beide Aufträge lagen unter der 5000-Euro-Schwelle, bis zu der ein einziges Angebot ausreiche.

In einem zweiten Fall geht es um einen Rahmenvertrag für eine Personalentwicklungs-Firma, die Weiterbildungen und Teamentwicklungsprozesse in der Kammer durchführte, für insgesamt 24.223,10 Euro. Auch hier weist Ries in seiner Stellungnahme jedes Fehlverhalten von sich. Er habe einen Rahmenvertrag unterzeichnet, den die Rechtsabteilung aufgesetzt hatte. Ein Hinweis, dass eine Ausschreibung nötig sein könnte, sei nicht erfolgt.

Fall Nummer drei dreht sich um die Vergabe eines Druckauftrags für Klappkarten für eine Konferenz. Der Wert liege mit rund 2200 Euro ebenfalls unter dem Schwellenwert.

Rahmenvertrag mit dem Ex-Arbeitgeber

Fall 4 betrifft Ries selbst: Die IHK bezog 2021 Büromaterial für 15.260 Euro von der Firma Heinr. Hünicke, Ries’ Arbeitgeber vor seinem Wechsel zur Kammer. Ein Interessenkonflikt? Der geschasste Hauptgeschäftsführer verneint: „Ich habe hier nicht gegen die Compliance-Richtlinie verstoßen“, teilt er der Kammer in seiner Erwiderung mit, in der er die Rücknahme der Abmahnung fordert. Der länger laufende Rahmenvertrag für den Bürobedarf habe schon vor seinem Wechsel an die Kammer bestanden.

Als Konsequenz auf die vermeintlichen Verstöße und die Abmahnung ordnete das Kammerpräsidium Ende Januar das Vier-Augen-Prinzip für den Hauptgeschäftsführer an. Als er nur wenige Tage später mit der Gehaltsanpassung für 2023 dagegen verstoßen haben soll, war er nach Ansicht des Präsidiums nicht mehr zu halten.

Ries: kein Schaden, kein persönlicher Vorteil

„Ein leichtfertiger Umgang mit Haushaltsmitteln lag (... ) nicht vor“, schreibt Ries in seiner Reaktion auf die Abmahnung. Im Gegenteil, er habe Beträge für Beratungsleistungen reduzieren können. Es sei weder ein „erkennbarer Schaden“ entstanden, noch habe er sich einen Vorteil verschafft.

Kammerpräsident Klaus-Jürgen Strupp von der IHK zu Rostock © Quelle: Ove Arscholl

Am Schluss ging alles sehr schnell: Nur einen Tag vor der entscheidenden Sitzung der Vollversammlung wird Ries über den Termin mit der offenbar bevorstehenden Abberufung informiert. Das geht aus einem Schreiben seiner Anwälte hervor. Eine Anhörungsfrist von weniger als einem Tag sei völlig unangemessen, vor dem Hintergrund, dass eine Abberufung im Raum steht, kritisieren die Juristen. Zudem sei ein Teil der Vorwürfe schon seit mehr als einem Jahr bekannt.

Versammlungsmitglieder beklagen einseitige Informationen

Die Hauptversammlung berief den Geschäftsführer dennoch ab, bei nur drei Enthaltungen und drei Gegenstimmen. Begründung: Das Vertrauensverhältnis zum Präsidium und zur Vollversammlung sei „grundlegend erschüttert“, eine „gedeihliche Zusammenarbeit nicht mehr möglich“.

Ries äußert sich auf Nachfrage nicht. Das wolle er erst dann tun, wenn die Sache abgeschlossen ist. Dem Vernehmen nach soll er gegen die Abberufung und die Entlassung klagen. Auch die IHK äußert sich nicht zu den Vorgängen rund um das Aus von Ries.

Offen reden wollen auch Mitglieder der Vollversammlung nicht. In Gesprächen sind von ihnen aber wiederholt Klagen zu hören, dass sie sich durch das Präsidium unter Klaus-Jürgen Strupp nur einseitig informiert fühlen.

In einer Versammlung Anfang Januar sei ihnen ausdrücklich untersagt worden, mitzuschreiben oder Vorlagen mit dem Handy abzufotografieren. Mit Demokratie habe das wenig zu tun, heißt es. Die IHK verweist auf OZ-Anfrage auf ihre Satzung: Bei vertraulichen Angelegenheiten sei jedes Vollversammlungsmitglied zu Stillschweigen verpflichtet.

IHK-Kritiker sieht sich bestätigt

IHK-Kritiker Kai Böddinghaus vom Bundesverband für freie Kammern, der die Vorgänge in Rostock schon lange verfolgt, fühlt sich bestätigt. Für ihn deuteten die Abberufungsgründe eher auf „die üblichen Rostocker Grabenkämpfe hin als auf echte Verfehlungen, die eine Kündigung rechtfertigen würden“. Die Rostocker IHK habe ein grundsätzliches Problem, wie die häufigen Geschäftsführerwechsel der vergangenen Jahre zeigten: „Es fehlen Strukturen und Führungspersonal im Ehrenamt, um eine tragfähige Personalentscheidung für die Hauptgeschäftsführung zu finden“.

Kammerkritiker Kai Böddinghaus vom Bundesverband für freie Kammern © Quelle: Lothar Koch

IHK Rostock: Der sechste Chef seit 2011

Spätestens 2024 will die Kammer einen neuen Hauptgeschäftsführer berufen. Bis dahin führt Bereichsleiter Peter Volkmamm übergangsweise die Geschäfte. Unfreiwillige Wechsel haben Tradition: 2011 musste nach nur drei Monaten im Amt der erfahrene Kammer-Manager Lars Bosse in Rostock die Segel streichen. Wieso, blieb unklar. Dem Stadt-Klatsch zufolge war der Grund für Bosses Blitz-Ablösung, dass er seinen Auftrag, für Reformen zu sorgen, tatsächlich ernst genommen haben soll, heißt es spöttisch.

2014 ging der frühere Verkehrsmanager Andreas Sturmowski gegen seinen Willen nach 16 Monaten wegen Untreuevorwürfen. Jens Rademacher, Vorgänger von Thorsten Ries, wurde vor drei Jahren vom Rostocker Chefposten als Außenstellenleiter nach Stralsund versetzt, offiziell auf eigenen Wunsch. Alle amtierenden Amtsinhaber mitgezählt, ist Volkmann die Nummer sechs binnen zwölf Jahren.

OZ