﻿Ex-Handelshof wird Standort für FSN: Rostocker Firma zieht nach Broderstorf

Rostock/Broderstorf. Weg von der Warnow, raus in den Landkreis: Das Rostocker Traditionsunternehmen Ferdinand Schultz Nachfolger (FSN) zieht mit einem großen Teil seiner Sparten vom Osthafen in den Gewerbepark Pastow in der Gemeinde Broderstorf um. In einem leerstehenden Hallenkomplex, in dem zuletzt Handelshof und zuvor Metro firmierte, will der 1868 gegründete Fahrzeugbauer einen erheblich größeren Standort aufbauen, als es zuletzt am östlichen Warnowufer möglich war.

In dem neuen „FSN Gewerbepark Rostock“ werden laut Unternehmenssprecherin Ivonne Betat Buchhaltung und Marketing, Fördertechnik, Kärchercenter und Reifenlager untergebracht. Das Autohaus hingegen werde am Standort Altkarlshof bleiben.

Notwendig geworden war der Umzug ins Umland, weil innerhalb der Stadtgrenzen keine passenden Flächen gefunden werden konnten. „Wir wären sehr gern in Rostock geblieben“, so Betat. Es habe mehrere Gespräche mit der Hansestadt gegeben, jedoch keine Einigung.

Keine passenden Grundstücke und Angst vor Enteignung

Das bestätigte Christian Weiss, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Rostock Business. Der Dienstleister habe das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr bei seinen Expansionsplänen betreut und FSN auch drei potenzielle Flächen im Stadtgebiet angeboten, die den gewünschten Kriterien entsprachen – leider ohne Erfolg, so Weiss. Seinen Angaben zufolge habe der Fahrzeugspezialist nach einem mindestens 2,5 Hektar großen Grundstück im Osten gesucht, möglichst nah am bisherigen Standort am Petridamm.

Um den gab es im vergangenen Jahr – noch vor Absage der Bundesgartenschau 2025 – mächtig Ärger. Weil die Stadt das Areal nahe dem noch immer geplanten Warnowquartier umgestalten wollte, fürchteten Unternehmen wie FSN um ihre Grundstücke. Eine Interessengemeinschaft sprach sogar von der Angst vor einer Enteignung.

Das passende Objekt für seine Expansionspläne fand FSN nun im Speckgürtel Rostocks und kaufte das Grundstück samt Halle im Handelspark in Broderstorf, der nicht einmal einen Kilometer Luftlinie vom nächsten Ortseingangsschild zur Hansestadt entfernt liegt. Dort wird das Unternehmen Nachbar des Hanse Outlet, eines der größten Outlet Center der Region, in dem Mitte Oktober der erste Adidas-Outlet-Store in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet wurde. Daneben befinden sich namhafte Textilhersteller, wie Nike, Camp David, Mustang und Lacoste, sowie zahlreiche Lebensmittelmarken, darunter Lindt, Bahlsen und ab dem Frühjahr auch Storck.

Mehr Platz für eigene Akademie und 50 neue Arbeitsplätze

Für Ferdinand Schultz Nachfolger bedeutet der neue Standort vor allem mehr Platz zum Rangieren. Allein 1500 Quadratmeter umfasst die einstige Metro-Halle laut Unternehmenssprecherin Betat, das Grundstück insgesamt 3,5 Hektar. Auf denen soll neben Büros und den technischen Abteilungen auch die FSN-Akademie untergebracht werden, in der Mitarbeiter unter anderem im Gabelstaplerfahren sowie an schweren Maschinen geschult werden.

Umziehen will das Unternehmen im kommenden Jahr sukzessive. „Wir hoffen, dass wir im Sommer schon teilweise im neuen Gewerbepark arbeiten können. Angepeilt ist, dass Ende des Jahres alles fertig ist“, sagte FSN-Sprecherin Betat. Bis dahin müsste noch einiges gemäß den Anforderungen der Firma um- und ausgebaut werden. Dazu gehört auch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Fünfzig neue Arbeitsplätze werden im Zuge der Umsiedlung entstehen. Insgesamt beschäftigt das 1868 in Rostock gegründete Unternehmen dann knapp 200 Personen.