﻿Ex-Lehrer aus Rostock packt aus: „Sich kritisch zu äußern, scheint verboten zu sein“

Unterschiedliche Charaktere, jeden Tag etwas Neues erleben: Das waren die Gründe, warum sich Sören Grümmer aus Rostock für den Lehrerberuf entschied. Mittlerweile hat er dem Schulbetrieb desillusioniert den Rücken gekehrt. Was genau ihn zu seinem Karrierewechsel bewog, erzählt er hier.

Rostock/Schwerin. Er gehe mit einem Lächeln durchs Leben und habe wieder Farbe im Gesicht, seit er in der Wirtschaft arbeite, meint Sören Grümmer. Davor arbeitete er als Grundschullehrer mit Förderschwerpunkt und musste lernen, Kinder während und nach einer Pandemie zu unterrichten und zusätzlich fehlende Lehrkräfte auszugleichen. Dass er sich zusätzlich in der Grünen-Fraktion in Rostock engagierte und dadurch mehr Möglichkeiten hatte, sich kritisch über das Schulsystem zu äußern, verschaffte ihm zusätzlich Ärger, sagt Grümmer.