﻿Exklusiver Besuch an Bord der „Aidasol“: Rostocker Brüder zu Tränen gerührt

OZ-Gewinnspiel

Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises ist am Sonntag in Warnemünde in die Ostsee-Saison 2023 gestartet. Phillipp Heinrich und sein Bruder Falk gewannen beim OZ-Gewinnspiel einen Rundgang an Bord der „Aidasol“, trafen Schlagerstar Beatrice Egli und besuchten die Brücke. Die OZ war dabei – mit Video

Lea-Marie Kenzler