Experten beantworten Fragen zu erneuerbaren Energien in Rostock

Rostock. Wie kann man klimafreundlich Energiekosten reduzieren? Wie integriert man erneuerbare Energien ins Haus oder kann unabhängig vom Energieversorger werden? All diese Fragen werden bei der Veranstaltung rund um das Thema erneuerbare Energien im Haus der OSTSEE-ZEITUNG geklärt.

Am kommenden Montag, den 18. September um 18.30 Uhr können Sie von Jan, Experte von 1KOMMA5°, alles über PV, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Finanzierung erfahren und fragen, was Sie zu dem Thema für Ihren Start in die klimaneutrale Zukunft wissen wollen.

Der Eintritt der Veranstaltung ist frei. Das Ganze findet bei der OZ in der Richard-Wagner-Str. 1A statt und dauert etwa 1,5 Stunden. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich hier anmelden.

OZ