﻿Experten fordern Sperrwerk für Rostock: Kommt die Schutzmauer, droht ständig Stau

Rostock. Die Planungen für eine neue bis zu zwei Meter hohe Flutschutzmauer liegen vorerst auf Eis – weil Stadt und Land nun doch noch einmal über ein Sperrwerk für die Warnow nachdenken müssen? „Es ist absolut angebracht und an der Zeit, diese Option ernsthaft und neu zu prüfen“, sagen Rostocker Fachleute. Der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) hat das Rathaus nach OZ-Informationen nun sogar in einer E-Mail gebeten, erneut mit dem Land über eine „große Lösung“, ein Sperrwerk im Fluss, zu sprechen.

Auslöser: Allein der neue Schutz gegen Warnowfluten am Stadthafen soll mindestens 20 Millionen Euro kosten. Weil die Mauer aber auch verhindern würde, dass Regenwasser aus der Innenstadt in den Fluss abfließen kann, muss am Stadthafen ein neues Entwässerungssystem her. „Am Ende könnte ein Sperrwerk die bessere und günstigere Option sein – weil es nicht nur die drei Kilometer am Stadthafen schützt“, heißt es von Experten des WWAV.

Warum Sperrungen auf Rostocks wichtigster Straße drohen

Wenn es (stark) regnet und zugleich der Wasserstand der Warnow hoch ist, gibt es schon jetzt Probleme in Rostock: Am Kabutzenhof, zum Beispiel, steht die L 22 – die mit bis zu 40 000 Fahrzeugen am Tag meistbefahrene Straße des Landes – unter Wasser. Wasser, das aus der Innenstadt und der KTV stammt. Es kann bei Hochwasser nicht im Fluss ablaufen. Der neue Flutschutz – ob als Mauer oder „Dünenlandschaft“ – würde das Problem „Binnenentwässerung“ noch verschärfen.

Bekannt ist das schon lange, Anfang März tauchte das Stichwort plötzlich in den Berichten zum Stand der ehemaligen Buga-Projekte auf – samt einer Zahl: Mindestens 60 Millionen Euro – optimistisch geschätzt – würde die Entwässerung kosten. In einem Gutachten, das vom renommierten Büro des Hochwasser-Experten Prof. Dr. Heiko Sieker aus Hoppegarten erstellt wurde, ist von 20 neuen „Ausläufen“ die Rede, die zwischen Kabutzenhof und Holzhalbinsel gebaut werden müssten. Zudem müssten „fünf bis sieben Pumpwerke“ her.

Für diese Hochleistungspumpen wäre nur unter der L 22 Platz. Es droht eine langjährige Mega-Baustelle. Problematischer aber noch: Diese Pumpen müssten ein Mal im Monat gewartet werden – und jedes Mal müsste die Hauptverkehrsader Rostocks für einen Tag gesperrt werden. In den kommenden Wochen sollen nun die konkreten Kosten ermittelt werden – und ob sich das volkswirtschaftlich wirklich lohnt, sagt Rostocks Umwelt- und Bausenatorin Ute Fischer-Gäde.

Der Seehafen in Rostock müsste außerhalb des „geschützten“ Bereichs liegen: Auch bei Hochwasser und Sturmfluten muss der größte deutsche Ostseehafen erreichbar sein. © Quelle: Andreas Meyer

Welche Alternativen gibt es bei Rostocks Flutschutz?

Die Grünen-Politikerin ist die Einzige, die offen über das Thema spricht – und bestätigt vieles von dem, was Insider der OZ berichten: „Die Lage ist ernst. Wir müssen klären, wie wir uns und die Stadt schützen.“ Die größten Probleme, so Fischer-Gäde, drohten, wenn Hochwasser und Starkregen zusammenkommen. Ein Szenario, das angesichts des Klimawandels immer häufiger eintreten werde. Auch beim Rostock-Gipfel in Schwerin vergangene Woche war der Schutz der Stadt Thema. Die Planungen für die Wand am Wasser, die mindestens 3,54 Meter über dem aktuellen Normal-Wasserstand liegen soll, wurden auf Eis gelegt. Zu viele offene Fragen.

Intern werde bereits über eine ganze Reihe von Alternativen gesprochen. Für 80 bis 100 Jahre soll der neue Schutz ausreichend sein. Eine Idee: Die L 22 wird „tiefergelegt“. Sie würde dann bei Hochwasser und Starkregen als eine Art riesiges Rückhaltebecken genutzt, wäre dann aber auch gesperrt. Unterirdische Regenspeicher habe man in Betracht gezogen, riesige Zisternen. „Viel zu teuer“, so Fischer-Gäde. Auch die Frage, ob es nicht billiger ist, den Anwohnern des Stadthafens die Elementarschaden-Versicherung zu zahlen, steht im Raum. Das Büro Spieker rechnet in den kommenden 100 Jahren mit 280 Millionen Euro Schaden durch Hochwasser. Auf der Landseite könnten pro „Schadensereignis“ weitere zwei bis drei Millionen Euro durch Regenwasser hinzukommen.

Auch der Rostocker Ortsteil Schmarl Dorf ist bisher vor Hochwasser und Sturmfluten nahezu ungeschützt. © Quelle: Andreas Meyer

Was für ein Rostocker Sperrwerk spricht – und wo es gebaut werden könnte

Der WWAV bringt nun wieder ein Sperrwerk ins Gespräch. Vorteil: Es würde nicht nur die drei Kilometer lange Meile am Stadthafen schützen, sondern auch das Rostocker Oval, Gehlsdorf, die Bereiche zwischen Fischereihafen und Neptun-Center, Schmarl und Groß Klein. „Eine Maßnahme – und Schutz für die ganze Stadt. Das Land aber scheut sich ein wenig vor einem Sperrwerk, weil es schlechte Erfahrungen mit dem Sperrwerk am Ryck in Greifswald gemacht hat“, so Fachleute. 32 Millionen Euro hat der bislang größte Küstenschutzbau im Land gekostet. Es wurde 2016 in Betrieb genommen, mehrfach gab es Probleme.

In Rostock schlagen die Wasser-Fachleute des WWAV einen Standort „südlich“ des Seehafens vor, im Bereich der Oldendorfer Tannen. Dort ist die Warnow gut 450 Meter breit. Die Ryck in Greifswald kommt auf lediglich 50 Meter. „Ganz im Norden, im Seekanal, geht es nicht: Der Seehafen muss auch bei Hochwasser erreichbar sein.“ Ein weiterer Vorteil des Sperrwerks: Die Binnenentwässerung im Stadthafen müsste zwar weiterhin saniert, aber nicht mit Pumpsystemen ausgebaut werden. „Das kostet die Gebührenzahler nur einen Bruchteil.“ WWAV-Chefin Katja Goedke war für eine Stellungnahme zu den Aussagen ihrer Fachleute nicht erreichbar.