﻿Extremsegler aus Stralsund: „Wenn ich vom Bären gefressen werde, ist das so“

Warnemünde/Stralsund. Fast wäre Michael Ziese (54) in Grönland von einem Eisbären gefressen worden. Das große Raubtier befand sich bereits an Bord seiner Segelyacht – und der gebürtige Stralsunder konnte es gerade noch mit ein paar Schüssen verscheuchen. „Wenn dir ein Eisbär gegenübersteht, flattern dir die Knie“, sagt Ziese. Es kann vorkommen, dass die bis zu 500 Kilogramm schweren Tiere auf der Suche nach Nahrung auch sein Boot besteigen. „Die Situation war bedenklich. Wenn du es nachts nicht hörst, steht plötzlich einer in deinem Salon.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei hat Ziese vor dem „Gefressenwerden“ keine Angst. Bis er sich vor knapp zehn Jahren auf sein Segelboot zurückgezogen hat, hatte der gelernte Elektriker eine beachtliche Karriere hingelegt. So war er einer der ersten Profi-Windsurfer aus MV – und betrieb mit Fisherman’s Partner lange Zeit auch den größten Angelfachmarkt in Vorpommern. Bis er sich für ein anderes Leben entschied – und den Stralsunder Laden mit fast 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche abgab. „Viele von meinen Freunden sind beim Surfen gestorben“, sagt Ziese. „Ich wollte etwas erleben, solange ich noch fit bin. Ich wollte nicht auf die Rente warten.“

Mit Käse, Brot, Fisch kann Ziese vier Wochen lang autark überleben

Blick in den Salon. Hier produziert Michael Ziese auch seine Videos. © Quelle: Kay Steinke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Windsurfen war er immer der Schnellste. Weshalb er sich 2012 mit der Elan 37 auch ein sportliches Boot holte. Auf diesem wohnt er jetzt seit etwa zehn Jahren. Er sieht sich dabei nicht als Aussteiger, sondern eher als Entdecker. An Bord kann er alles selbst reparieren – und autark bis zu vier Wochen am Stück leben. Dabei setzt er beim Proviant hauptsächlich auf Käse, Brot backt er selbst – zudem fängt er Fische. Wenn er sich in Grönland mit Einheimischen trifft, tischen ihm diese auch Essem auf, die es in Deutschland nicht gibt, wie Orca – oder eben auch Eisbärfleisch. „Die Bejagung dort ist streng limitiert. Aber in Grönland haben sie sonst auch kaum etwas anderes“, weiß Ziese.

Seine Reise startete Ziese ursprünglich in Kroatien. Doch über eine Online-Umfrage wurde vor fünf Jahren das Reiseziel Island von der Community vorgegeben. Zuvor besegelte der Abenteurer aus MV Europa und die afrikanische Küste.

Eisbär begleitet Segelboot mehrere Tage lang

Auf der Suche nach Futter will eine Eisbärin auf das Boot von Michael Ziese (54) klettern. Er hat den Gast rechtzeitig bemerkt und kann das Wildtier und dessen Nachwuchs verscheuchen. © Quelle: Michael Ziese

Im Mittelpunkt seiner Reisen steht das Entdecken und Darstellen der unberührten Natur. Aufnahmen von seinem Boot zwischen Eisbergen, Wale, die seinem Boot so nahe kommen, dass man sie fast berühren kann – und eben auch Schnappschüsse von Eisbären. „Letztes Jahr war meine Rostocker Freundin Antje mit mir unterwegs“, sagt Ziese. „Drei Tage lang hat uns der gleiche Eisbär begleitet. Er kam immer wieder an“, erinnert sich der Stralsunder. Da stellte er fest: „Ich könnte damit leben, wenn ich gefressen werde, aber nicht, wenn es meine Freundin trifft. Wenn ihr etwas wegen mir passiert, könnte ich den Schwiegereltern nicht mehr in die Augen schauen.“

Grönland: Überleben mit Waffen an Bord und an Land

In Grönland kann man sich zum Überleben Waffen ausleihen, auch ohne Waffenschein. „Eine Waffe ist dort Pflicht“, sagt er. „Sonst darfst du nicht ins Inland.“ Wenn doch was passiere, gäbe es dort ohnehin keine Hilfe. „Manchmal ist der nächste Mensch 200 Kilometer entfernt“, erklärt Ziese. Mitsegler hat er in Grönland selten. Die meiste Zeit ist er auf seinem Boot allein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um Kontakt mit der Familie in Rostock und Stralsund zu halten, hat er vor Jahren den Youtube-Kanal „XTrip Sailing“ eingerichtet. „Damit meine Mama dabei sein kann“, sagt er. Neben seinen Erlebnissen veröffentlicht er dort auch seine Gedanken und Tutorial-Videos zum maritimen Handwerk. „Die laufen mit am besten“, sagt Ziese.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Spektakuläre Aufnahmen hat er dort auch von der „Sailing Yacht A“ ausgespielt. Für seine etwa 11 000 Abonnenten umrundete er die mehr als 140 Meter lange Yacht – und wurde sogar auf ein Dinner an Bord eingeladen. „Das ging leider nicht“, scherzt Ziese. „Ich konnte dort mit meiner Yacht nicht anlegen. Der Mast war im Weg. Sonst hätte ich es gemacht.“

Lesen Sie auch

Wie sich Michael Ziese sein Leben an Bord finanziert

Sein Videoblog erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das spürte er zuletzt in Deutschland. Zu seinen Portpartys im Rostocker Hafen reisten sogar Fans aus Hamburg an, auf der Boots- und Wassersportmesse wurde er immer wieder angesprochen und musste für Selfies posieren. Doch auch wenn seine Fangemeinde immer größer wird – leben von Youtube oder auch über den Social-Payment-Service-Anbieter Patreon, bei dem Fans monatlich einen Abo-Beitrag spenden, kann er noch nicht. In Island jobbt er deshalb in der Fischindustrie repariert dort kaputte Netze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterwegs mit XTrip Sailing Wer Michael Ziese, den Extremsegler aus MV, bei seinen Abenteuern begleiten möchte, hat dafür unter anderem die Möglichkeit über das Videoportal Youtube oder die sozialen Netzwerke, wie Instagram und Facebook. Jeden Freitag gegen 18 Uhr veröffentlicht er unter XTrip Sailing eine neue Folge mit Titeln wie „2000 Seemeilen weit weg“, „Mayday – Seenotfall in Grönland – mein schlimmster Tag“ oder auch „Orca, wie schmeckt das?“ Auch wenn Ziese mittlerweile eine große Fangemeinde aufgebaut hat, beschreibt er sich selbst nicht als Youtuber. Fotos und Clips – macht er an Bord alles selbst. Ursprünglich hat er damit angefangen, um mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben.

Dass Ziese dieses Frühjahr in Rostock und Stralsund verbracht hat, hängt mit einigen Umbauten an seiner Yacht zusammen. So bekam er von der Stralsunder Segelmacherei Dimensions Sails – „eisbärenstarke Segel“ angefertigt, die nun sein Schiff zieren, auf dem Weg in ein neues Abenteuer. Wohin es genau geht, ist dabei noch nicht klar. „Ich habe aber eine Idee. Ich möchte nach Kanada“, sagt Ziese. „Man weiß aber nie genau, ob man da auch ankommt.“