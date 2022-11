﻿Exytron-Pleite: Insolvenz des Rostocker Start-ups trifft hunderte Kleinanleger

Fast eine Million Euro steckten Privatleute in die Rostocker Wasserstofffirma Exytron. Der Gründer macht nach der Insolvenz an gleicher Stelle und mit ähnlichem Namen weiter, der Insolvenzverwalter muss sich den Zutritt vor Gericht erstreiten. Und was wird jetzt aus dem geplanten Energiedorf Lübesse?

Rostock. Durch die Pleite des Rostocker Wasserstoff-Start-ups Exytron könnten hunderte Kleinanleger ihr Geld verlieren. Das Unternehmen hatte in zwei Finanzierungsrunden bei Privatleuten Geld eingeworben. Von 2017 bis 2019 investierten 784 Anleger auf der Crowdfunding-Plattform Rockets insgesamt 945 750 Euro in die Hightech-Firma.

Größter Einzelgläubiger ist laut Insolvenzverwalter Michael Busching allerdings das Land. Über das Landesförderinstitut floss ein siebenstelliger Betrag in das Unternehmen.

Exytron entwickelt Verfahren für die Speicherung von Strom in Form von Wasserstoff und Methan und war als Haupt-Technologielieferant für das geplante Energiedorf Lübesse in der Nähe von Schwerin vorgesehen. Das Vorzeigeprojekt in dem 700-Einwohner-Dorf soll zeigen, wie eine unabhängige Energieversorgung mithilfe von Windstrom und Speichertechniken funktionieren könnte. Sogar synthetisches Erdgas für den Antrieb von Lkw einer Spedition im Ort sollen die erneuerbaren Energien liefern. Fünfzehn Millionen Euro Fördermittel sagte das Land für das 45-Millionen-Euro-Vorhaben zu.

Gründer will weiter im Geschäft bleiben

Trotz der Insolvenz gibt sich Exytron-Gründer Karl-Hermann Busse zuversichtlich. „Es ist sichergestellt, dass niemand zukünftig auf das Know-how und die Produkte der Exytron verzichten muss. Dies gilt auch für das Lübesse-Projekt“, teilt der pensionierte Professor mit. Weitere Fragen lässt er unbeantwortet.

Modell der geplanten „Energiefabrik“ von Exytron in Lübesse © Quelle: Exytron

Klärungsbedarf gibt es reichlich. Zum Beispiel von Michael Busching, Insolvenzverwalter für die Exytron GmbH. Das Unternehmen mit zeitweise 19 Beschäftigten meldete im August Insolvenz an. Professor Busse macht weiter, mit einer Exytron Vertrieb GmbH. Anwalt Busching erhält nach eigenen Angaben keinen Einblick in die Geschäftsunterlagen der insolventen GmbH, Zutritt zu den Firmenräumen wird ihm verwehrt. In einem Verfügungsverfahren vor dem Landgericht einigten sich beide Seiten darauf, dass dem Anwalt Zutritt und Einsicht in die Unterlagen gewährt wird.

Ursprüngliche Firma wird abgewickelt

Etwa ein halbes Dutzend Mitarbeiter soll in die von Busse geführte Vertriebs-GmbH gewechselt sein. Dabei gibt es viele Ungereimtheiten. So soll der Wechsel bereits im Mai unterzeichnet worden sein, Wochen vor der Insolvenz. Der Mietvertrag wurde laut Busching sogar schon im Herbst 2021 gekündigt. Aus seiner Sicht könne beides darauf hindeuten, dass die Insolvenz entweder mit Absicht herbeigeführt oder verschleppt wurde. Einen Geschäftsbetrieb gibt es nicht mehr. „Es geht nur noch um die Abwicklung“, erklärt der Rostocker Anwalt.

Rettender Kredit kam dann doch nicht

Die Vertriebs-GmbH des Gründers hat laut Handelsregister ihren Sitz in Augsburg, Geschäftsanschrift ist die gleiche wie bei der vorherigen Exytron GmbH am Neptunkai an der Warnow. Für das Energiedorf Lübesse gab es im März einen offiziellen Starttermin mit Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Der Baustart in diesem Herbst fiel mit der Insolvenz des zentralen Technik-Lieferanten allerdings erst einmal aus. Die 2008 gegründete Firma ist seit 2013 in Rostock, 2016 erhielt sie den angesehenen „Green Tec Award“.

Exytron-Chef Busse macht das Land mitverantwortlich für den Absturz. 300 000 Euro hätten für einen Weiterbetrieb des Technologie-Unternehmens bis zum Baustart gefehlt, ließ Busse kurz nach der Insolvenz mitteilen. Mit Baubeginn wäre weiteres Geld geflossen. Das Land habe die fehlende Summe als Überbrückungskredit in Aussicht gestellt. Doch sei im letzten Augenblick noch ein Gutachten der Wirtschaftsprüfer von Pricewaterhouse-Coopers (PwC) verlangt worden. Das sei zeitlich nicht zu schaffen gewesen, die Folge war die Insolvenz.

Das Schweriner Wirtschaftsministerium weist diese Darstellung zurück. Die PwC-Prüfer hätten lediglich die in solchen Fällen üblichen Nachfragen gestellt. Antworten sei das Unternehmen schuldig geblieben. Exytron habe außerdem nicht alle nötigen Unterlagen bereitgestellt.

Das Projekt Energiedorf steht im Wirtschaftsministerium trotz der Pleite weiter auf der Tagesordnung. Es gebe dazu Gespräche mit der Projektgesellschaft, so Ministeriumssprecher Gunnar Bauer. Wie viel Fördergeld in die insolvente Exytron geflossen ist, darüber schweigt sich das Ministerium aus. Auf der Exytron-Webseite findet sich ein Hinweis auf zumindest eine Förderung mit EU-Mitteln in Höhe von 1,2 Millionen Euro, 2018 überreicht vom damaligen Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Energiedorf soll trotzdem gebaut werden

„Wir suchen jetzt einen neuen Technologie-Anbieter“, sagt eine Sprecherin von Naturwind. Das Schweriner Unternehmen steht hinter der Projektgesellschaft Lübesse Energie, die das Energiedorf bauen will. Daran hält die Firma laut Sprecherin fest. Es sei bereits viel investiert worden, teure und aufwendige Genehmigungsverfahren sind abgeschlossen. Ja, auch mit der neuen Exytron werde man reden, sagt die Sprecherin auf Nachfrage. Ergebnisse sollen im Frühjahr vorliegen.

Die Flensburger VR Bank Nord, mit 30 Prozent am Energiedorf-Vorhaben beteiligt, will im Boot bleiben. Das erklärt Oke Hansen, Geschäftsführer für Beteiligungsmanagement.