﻿In Rostock die Liebe finden: Neue Dating-Veranstaltung für Single-Frauen und -Männer

Auf Parship, Elite-Partner und Tinder suchen Singles die Liebe. In Rostock bietet eine Veranstaltung in Bars die Chance, fündig zu werden. Wie die Dates funktionieren, wo sie stattfinden und was sie kosten – alles über Ablauf, Preise und Lokale.

Rostock. Neues Jahr, neues Glück – auch in der Liebe? Eine Dating-Veranstaltung in Rostock bietet Singles demnächst zumindest die Chance dafür. Wer bei Tinder, Parship und Co. die Liebe suchte und bislang nicht fand, sich nicht gern in der Disco an Männer oder Frauen ranschmeißt oder auf Online-Portalen unterwegs ist, kann sein Glück bei besonderen Dates in Rostocks Bars probieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Event-Reihe Face-to-Face-Dating, die bundesweit Flirt-Termine ausrichtet, kommt nach Rostock: Am Freitag, 27. Januar, ab 19 Uhr haben Singles die Möglichkeit, an einem Abend 17 weitere Leute auf Partnersuche zu treffen inklusive Bar-Hopping.

Dating in drei Bars an einem Abend – So funktioniert das

Das Prinzip ist simple: Mit einem selbst mitgebrachten oder zugeteilten Partner besucht der oder die Teilnehmende eine Bar, in der er oder sie auf zwei weitere Paare trifft. Hat man sich gegenseitig kennengelernt, geht es in zwei weitere Lokale, so dass man an einem Abend 17 neue Leute trifft. Der Vorteil: Weil die Treffen nicht zu zweit, sondern in größerer Runde stattfinden, bleiben peinliche Gesprächspausen eher aus. „Jede Barrunde ist wie ein Treffen unter Freunden und von außen nicht als Dating zu erkennen“, so der Veranstalter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zum Abschluss des Abends gibt es ein Gruppentreffen aller Teilnehmenden. Zudem gibt es ein Online-Voting nach dem Abend. Dabei kreuzt jeder an, wen er wiedersehen möchte. Bei einem Match organisiert Face-to-Face-Dating kostenlos ein Date.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Locations und Preise für Face-to-Face-Dating

Stress und das Gefühl von Speed-Dating sollen nicht aufkommen. Pro Barrunde sind eineinhalb Stunden veranschlagt. In Rostock soll der Flirt-Abend laut Veranstalter in Bars stattfinden, die in der Stadtmitte oder der Kröpeliner-Tor-Vorstadt liegen. Den individuellen Ablaufplan, in dem die Lokale für den Abend aufgelistet sind, erhalten Teilnehmende ein bis zwei Tage vor dem Event. Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Leute im Alter zwischen 20 und 50 Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Face-To-Face-Dating kostet 18,90 Euro pro Person. Anmeldungen sind online möglich auf www.face-to-face-dating.de.