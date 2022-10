﻿Wo sind all die Fachkräfte in MV hin? Darum wechselte Florian Gewandt aus dem Einzelhandel zu Amazon

Aufgrund der Corona-Pandemie sind Jobs im Einzelhandel oder der Gastronomie in MV unattraktiv bzw. unsicher geworden. Es kam zu Kündigungswellen, woraufhin nun diese Branchen händeringend nach Fachkräften suchen. Einer, der sich umorientierte, ist Florian Gewandt. Warum er wohl lieber beim Versandriesen Amazon in Neubrandenburg bleibt, als zurück in den Einzelhandel zu gehen.

Neubrandenburg. Ob Hotels, Restaurants oder Supermärkte – überall im Einzelhandel und in der Gastronomie werden gerade händeringend Fachkräfte gesucht. Die Branchen litten stark unter der Corona-Pandemie, woraufhin sich viele Arbeitnehmer umorientierten. Auch Florian Gewandt hat dem Einzelhandel in diesem Jahr den Rücken gekehrt. Der 35-Jährige arbeitet jetzt bei Amazon als Schichtleiter im Verteilzentrum in Neubrandenburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorher war Florian Gewandt Departmentmanager bei einem großen Einzelhandelsunternehmen. Dort wurde er jedoch zunehmend unglücklicher – vor allem weil durch Umsatzrückgänge Personal gekürzt wurde. „Der Arbeitsaufwand wurde einfach stetig mehr. Es wurden viele Tätigkeiten erwartet, die zeitlich nicht umsetzbar waren“, beschreibt er seinen damaligen Alltag. Diese Belastung und der ständige Wechsel der Jobrollen haben ihn zunehmend an seiner Aufgabe zweifeln lassen. „Vor allem die Arbeitszeiten waren ein großes Thema für mich.“

Fachkräftemangel vor allem im Einzelhandel und der Gastro

Abgesehen vom Einzelhandel suchen nach Angaben der Landesregierung in MV vor allem der Tourismus und die Gesundheitswirtschaft Fachkräfte. Dort sei der Bedarf weiterhin hoch – obwohl sich die Arbeitsmarktsituation im Vergleich zum vergangenen Jahr bereits wieder etwas erholt hat. Das gebeutelte Gastgewerbe konnte nach den enormen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie immerhin wieder einen Zuwachs von 2600 Beschäftigten im Land verzeichnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auch in Rostock erholen sich das Gastgewerbe und der Handel wieder leicht. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die Anzahl der Beschäftigten im Gastgewerbe laut Arbeitsagentur in der Hansestadt um 432 Beschäftigte an. Der Wirtschaftsbereich, in dem auch der Handel aufgelistet ist, konnte im ersten Quartal 2022 in Rostock 231 Beschäftigte dazugewinnen.

Amazon in MV punktet mit Bezahlung und Arbeitszeiten

Florian Gewandt wird jedoch vorerst nicht in seine alte Branche zurückkehren. Seine Arbeitszeiten gefallen ihm bei Amazon-Verteilzentrum in Neubrandenburg deutlich besser. „Zudem fühle ich mich in meiner neuen Aufgabe einfach besser aufgehoben“, sagt er.

Fachkraft Florian Gewandt gefällt es gut in seinem neuen Arbeitsumfeld bei Amazon Neubrandenburg. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Amazon hat als Onlinehändler stark von der Krise profitiert. Das Unternehmen erlebte einen wahren Boom – und wurde schnell zu einer priorisierten Wahl vieler Arbeitnehmer. Allein an der Börse notierte das Unternehmen eine beeindruckende Wertsteigerung von 45 Prozent. Auch Mitarbeiter Gewandt sehe in seinem neuen Unternehmen ein großes Entwicklungspotenzial: Gerade in Neubrandenburg spüre er gute Perspektiven für die Zukunft. „Ich werde nun besser bezahlt und habe familienfreundlichere Arbeitszeiten“, betont der 35-Jährige.

Einzelhandel muss für Fachkräfte wieder attraktiver werden

Trotz der negativen Erfahrungen, die Gewandt bei seinem alten Job kürzlich machte, hat er sein altes Berufsfeld noch nicht abgeschrieben. „Doch es müsste viel passieren, damit die Branche wieder attraktiv wird und er sich vielleicht irgendwann eine Rückkehr vorstellen könnte.“ Dazu gehören laut dem Amazon-Schichtleiter beispielsweise bessere Möglichkeiten für Weiterentwicklungen und langfristige Perspektiven. Doch ist das umsetzbar? Kurzfristig sicherlich nicht, weiß auch der 35-Jährige. „Generell ist der Einzelhandel aus meiner Sicht gerade in einer schwierigen Situation. Personalmangel, Umsatzrückgang und damit verbunden ein erhöhter Workload.“ Das werde sicherlich auch einige seiner ehemaligen Kollegen dazu bewegen, seinem Beispiel zu folgen.

Nach Angaben eines Pressesprechers von Amazon werde bis Ende 2022 das Unternehmen 36 000 Mitarbeiter in Deutschland an mehr als hundert Standorten beschäftigten. 180 Beschäftigte hätten allein seit der Eröffnung des Werkes in Neubrandenburg bei Amazon eine neue berufliche Aufgabe erhalten. Nach Angaben des Sprechers haben diese Mitarbeitenden gute Aufstiegsmöglichkeiten. „Alleine im letzten Jahr wurden 800 Mitarbeiter über alle Level hinweg befördert.“