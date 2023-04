﻿Fähr-Frust durch 10 Prozent Ausfallquote: Wie Rostock den „Warnowstromer“ verbessern will

Rostock. Das Wasser der Warnow glänzt im Sonnenschein, die weißgrüne Farbe der Elektrofähre leuchtet schon von Weitem. Doch wer denkt, dass der „Warnowstromer“ gleich von Gehlsdorf Richtung KTV ablegt, der irrt: Mehrere Tage lang lag Rostocks Pannenfähre gerade mal wieder dauerhaft vor Anker – beziehungsweise am Magneten. Laut Aushang der Rostocker Straßenbahn AG sollte die Zwangspause eigentlich bis Montag, 24. April, dauern. Immerhin gab es für die Nutzer diesmal gute Nachrichten: Seit Freitag konnte das Schiff wieder pendeln, weil die Probleme mit der defekten Hydraulik der Rampe behoben worden waren.

Dennoch regt sich vor allem bei den Bewohnern des Nordostens Frust. „Auf die neue Fähre ist kein Verlass“, sagt ein Rentner-Ehepaar, als es den Anleger passiert. „Letztens haben wir einen Studenten beobachtet, der zu einer Prüfung wollte, aber nicht konnte, weil die Fähre ausfiel. Der hatte richtig Stress“, erzählen die Gehlsdorfer.

Tausende Überfahrten ausgefallen

Solche Geschichten gibt es seit dem Start der neuen Fähre im Oktober 2021 zuhauf. Unterlagen der Stadtverwaltung zeigen, dass der „Warnowstromer“ allein im vergangenen Jahr eine Ausfallquote von rund zehn Prozent hatte – mehrere Tausend geplante Überfahrten also nicht erfolgt sind. „Natürlich ist das viel zu hoch, da müssen wir nicht drumherum reden“, sagt Beate Langner, Sprecherin der Rostocker Straßenbahn AG. Vor allem, weil die Gründe für die Ausfälle nur zu einem geringen Teil am Wetter oder am Personal liegen. In 58 Prozent der Fälle seien technische Mängel die Ursache dafür, dass die E-Fähre an Land bleibt, heißt es in dem Papier aus dem Rathaus.

Der Fähr-Fahrplan zeigt immer wieder Hinweise auf Ausfälle. © Quelle: Martin Börner

„Die Nachbesserungen kosten aber die Stadt kein Geld, sondern fallen noch in die Gewährleistung“, sagt Langner. Um ein langwieriges Regress-Verfahren zu vermeiden, hätte man sich mit Ostseestaal als zuständiger Werft aber immer außergerichtlich geeinigt. „Bisher wurden alle aus Mängeln entstandenen Kosten am Schiff durch die Bauwerft getragen“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt.

Mangelhafter Akku bereits erweitert

An einer zentralen Nachbesserung hat sich die Stadt aber finanziell beteiligt: Ein Grund für viele Ausfälle war nämlich die zu geringe Batteriekapazität. Und die wurde Ende Februar durch eine Aufstockung des Akkus erweitert. Als Eigentümer der Fähre hofft die Hansestadt darauf, dass die Überfahrten nun reibungslos funktionieren. „Denn ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass die Elektrofähre ein tolles Projekt ist und wir die richtige Entscheidung getroffen haben“, sagt Finanzsenator Chris von Wrycz-Rekowski (SPD).

Dennoch könne er den Frust der Nutzer über ausfallende Fährfahrten nachvollziehen. „Aber es ist Pionierarbeit, die wir hier leisten – mit dem Prototyp einer nachhaltigen Fähre, der genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten wurde“, so der Senator. In einer solchen Vorreiterrolle kriege man dann eben auch alle ,Kinderkrankheiten’ ab. „Wir haben uns entschieden, hier mutig zu sein. Und zahlen dafür gerade ein bisschen auch den Preis“, sagt von Wrycz-Rekowski.

Fahrkartenautomat auf dem Schiff geplant

Leidtragende sind aber vor allem jene, die auf die Fähre angewiesen sind. Und das sind immer mehr Menschen. Die Bilanzen zeigen nämlich, dass der „Warnowstromer“ gut genutzt wird. Allein 2022 hat die E-Fähre 152 688 Passagiere befördert, was Einnahmen in Höhe von 192 000 Euro bedeutete. Zum Vergleich: Vor Corona zählte die alte Dieselfähre 117 109 Kunden pro Jahr.

Diana Freese (52) wünscht sich eine Fähre, die verlässlich funktioniert. © Quelle: Martin Börner

„Gehlsdorf braucht eine funktionierende Fähre“, sagt Diana Freese. Neben den technischen Mängeln haben die Nutzer aus dem Nordosten aber noch eine Kritik. Denn an ihrem Anleger fehlt ein Fahrkartenautomat. „Und Personal, welches wie damals Karten vor Ort verkauft, gibt es ja nicht mehr“, sagt sie. Die RSAG nimmt die Kritik ernst. „Wir arbeiten daran, dass vielleicht noch ab Mai ein Fahrkartenautomat auf die Fähre kommt“, sagt Sprecherin Beate Lagner. Derzeit würde noch die Software getestet. Schließlich soll nicht nur das Schiff möglichst störungsfrei laufen, sondern auch der Ticketverkauf.