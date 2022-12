﻿Fähre von Rostock nach Stockholm wird eingestellt: Das sind die Gründe

Minus 10 Grad und kälter war es in der Nacht zum 17. Dezember geworden. Die klare Luft und der Sonnenaufgang haben für faszinierende Bilder gesorgt. Wie es am Strand in Redewisch aussieht, wie die Santower Windräder sich im Eisnebel präsentieren, Schloss Bothmer, die Lübecker Bucht – all das und mehr sehen Sie in der großen Bildergalerie.