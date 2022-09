Ein Sattelzug hat am Dienstag in einem Gewerbegebiet bei Kronskamp (Landkreis Rostock) einen Zaun durchbrochen und ist eine steile Böschung hinabgerollt.

Ein Sattelzug ist am Dienstagvormittag in Groß Lantow von der Fahrbahn abgekommen und hinter einem Firmenparkplatz eine Böschung hinabgerollt. Dabei entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Grund für den Unfall war ein medizinischer Notfall. Beim 57-jährigen Mann hinter dem Steuer sind Vorerkrankungen bekannt.

