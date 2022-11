﻿Nach Lieferengpässen: Fahrradhändler in MV haben wieder Ware – Kunden eher zögerlich

Nach fast drei Jahren Corona-Pandemie und damit verbundenen Lieferproblemen, stehen Wunschmodelle wieder schneller in den Geschäften in Mecklenburg-Vorpommern. Doch die Nachfrage wird durch Inflation und Energiekrise gedämpft.

Die Ware, die eigentlich schon im Frühjahr da sein sollte, kommt jetzt bei Marko Harder an. Er ist Inhaber des Fahrradfachgeschäfts Zweirad Harder in Bad Doberan bei Rostock.

Rostock/Greifswald. Die ganz schlimme Phase ist überstanden. Nach drei Jahren, die von extremen Lieferengpässen gezeichnet waren, kommt die Ware nun wieder etwas schneller in den Lagern der Fahrradhändler in Mecklenburg-Vorpommern an. Wenn es nicht gerade eine Spezialanfertigung sein muss, dann haben Kunden eine große Auswahl in den Geschäften. Die neuesten Modelle werden allerdings dennoch nicht unterm Weihnachtsbaum liegen.

„Die Situation ist nach wie vor angespannt“, sagte Marko Harder, der das Geschäft Zweirad Harder in Bad Doberan im Landkreis Rostock führt. Derzeit würde die Ware geliefert, die er ursprünglich im Herbst 2021 für das Frühjahr bestellt hatte. Das betreffe komplette Räder sowie auch Einzelteile. „Und es ist immer noch nicht alles da“, so der Fahrradhändler.

Fahrradhändler in MV mit besonderer Taktik: Massenbestellungen

Immerhin haben die Lieferungen inzwischen nur noch etwa ein halbes Jahr Verspätung. Während der Corona-Pandemie, als im Lockdown plötzlich alle gleichzeitig ein neues Fahrrad kaufen wollten, mussten Kunden mitunter bis zu zwei Jahre auf besondere Modelle warten. Grund dafür waren auch Engpässe in der Produktion – wenn wegen des Coronavirus ganze Werke in China, Malaysia, Vietnam oder Kambodscha stillstanden, die sonst rund um die Uhr produzieren.

Wenn es denn möglich war, schlugen Fahrradhändler wie Marko Harder zu. „Wir haben bei einigen Lieferanten 200 Prozent von dem bestellt, was wir eigentlich zu verkaufen gedenken – in der Hoffnung, dass überhaupt irgendwas kommt.“ Zuletzt sei eigentlich immer ein Teil der Order storniert worden. Was ankam, lag unter dem anvisierten Ziel.

Fraglich sei derzeit auch, wann die gewünschten Modelle oder Einzelteile tatsächlich im Laden stehen. „Die Liefertermine sind ein einziges Rätselraten“, so Harder. Deshalb müsse er fürs kommende Jahr quasi ins Blaue planen. Mit einem vernünftigen kaufmännischen Vorgehen habe das wenig zutun. Hinzu komme die Befürchtung, dass irgendwann alles auf einmal kommt und die Lager überquellen.

Bei E-Bikes gibt es weniger Lieferprobleme in MV

Kunden, die in diesem Jahr noch ein Rad kaufen wollen, das womöglich unterm Weihnachtsbaum landet, könne er derzeit nur das versprechen, was bereits im Laden steht – also die Modelle aus 2021. Bei „Biorädern“, wie Harder die Drahtesel ohne Elektro-Motor nennt, gebe es wenig Probleme, wer ein Mountain- oder spezielles E-Bike haben möchte, müsse sich mitunter gedulden.

Die Ladenfläche ist voll. Auf besondere Modelle müssen Kunden wegen längerer Lieferzeiten dennoch warten.

Ähnliches schilderte Rico Breitenstein, der im Radcenter Fründ in Greifswald für den Verkauf zuständig ist. Was die „ganz normalen Fahrräder“ angehe, sei die Auswahl groß. Auch E-Bikes mit herkömmlichen Akku mit 400 Watt wären immer zu haben. Für die mit einer größeren Batterie für mehr Reichweite müssten längere Lieferzeiten einberechnet werden.

Auch auf hochwertige Mountainbikes müssten Kunden derzeit etwa ein halbes Jahr warten. Günstig stünden die Chancen allerdings für den, der auf der Suche nach einem Kinderfahrrad zum Weihnachtsfest ist. Die kämen gerade im Geschäft an, so Breitenstein.

Wismarer Fahrradhändler bekommt nun bestellte Räder aus Juni

Allmählich entspanne sich die Situation auch im Fahrrad-Speicher in Wismar. „Wir bekommen jetzt die Ware, die wir im Juni bestellt haben“, sagte Inhaber Frank Jäck. Somit kann er zwar wieder mehr und speziellere Modelle anbieten. Allerdings plagt den Einzelhändler eine ganz andere Sorge. „Das Kaufverhalten ist zur Zeit sehr zurückhaltend. Die Leute sind verunsichert und halten ihr Geld lieber zusammen“, so Jäck.

Das könne er durchaus nachempfinden, weil die Rechnungen für Strom und Gas sich vervielfacht hätten. „Die Situation ist für uns alle beunruhigend, weil keiner weiß, was kommt.“ Doch die beim Großhändler bestellte Ware müsse er jetzt annehmen. Zurückgeben könne er diese nicht – nur hoffen, dass die Situation sich im Frühjahr wieder entspannt. „Wir dürfen den Kopf ja trotzdem nicht in den Sand stecken“, so Jäck.

Kaum Entspannung im Weihnachtsgeschäft zu erwarten

Von einer Entspannung des Marktes in der Vorweihnachtszeit sei auch laut Experten nicht auszugehen. Nicht nur die Lieferengpässe würden auf die Stimmung im Einzelhandel drücken, auch die hohen Inflationsraten die Einkaufslust der Kunden dämpfen, attestierte Klaus Wohlrabe vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München (Ifo) kürzlich.

Laut einer Umfrage des Instituts klagten zu Herbstbeginn mehr als drei Viertel aller Einzelhändler in Deutschland über Lieferprobleme. Bei Fahrradhändlern waren es sogar mehr als 95 Prozent. Noch schlimmer traf es demnach nur Verkäufer von Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik.