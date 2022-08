Zugunsten von Fahrradfahrern wurde vor kurzem Tempo 30 in der Carl-Hopp-Straße eingeführt. Das stinkt Autofahrern gewaltig: Die Straße ist eine wichtige Pendlerstrecke im Berufsverkehr. Doch der Verkehrssenator bleibt hart.

Rostock. André Becker ist genervt. Denn vor ein paar Wochen wurden in der Carl-Hopp-Straße in Rostock neue Verkehrsschilder aufgestellt. Tempo 30 gilt jetzt auf einem Teil der Route, die den Pendler vom Werftdreieck in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) durch das Gewerbegebiet längsseits der Warnow vorbei am Fischereihafen bis nach Schmarl führt. Reduziert wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit zwischen Werftstraße und Alter Hafen Süd, weil es dort keinen separaten Radweg gibt, aber täglich viele Menschen, die die Strecke auf dem Fahrrad nutzen, teilte das Rathaus Ende Juni dazu mit.

Absolut ungerecht findet das André Becker. „Die Stadt macht nur noch was für Radfahrer, Autofahrer werden immer mehr unterdrückt“, sagte der Ex-Rostocker, der vor einiger Zeit ins Umland gezogen ist. Dabei würden Letztere dank Kfz-Steuer, Benzin- und Ökosteuer einen ganzen Haufen Geld in die Kassen spülen, den Radfahrer nicht zahlen. Es komme ihm vor, als würden Autofahrer vom zuständigen Senator für Infrastruktur regelrecht „gehasst werden“, so Becker. Dabei wären manche Menschen auf ihren Pkw angewiesen.