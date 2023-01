﻿„Das sah sehr seriös aus“: Wie Opfer aus MV auf Fake-Shops im Internet hereingefallen sind

3000 Menschen sollen sie mit falschen Onlineshops betrogen und 1,4 Millionen Euro damit erbeutet haben. Seit Dezember 2022 stehen zwei Duisburger in Rostock vor Gericht. Nun kamen Opfer aus Mecklenburg-Vorpommern zu Wort.

Prozess gegen Online-Fakeshops: Filippo S. (hinten) und Bastian D. (vorne) sowie ihre Verteidiger an einem der Gerichtstermine. Ihnen wird Betrug in 3000 Fällen vorgeworfen.

Rostock. 1,4 Millionen Euro sollen sie erbeutet haben. Über professionell designte Online-Fakeshops handelten Filippo S. und Bastian D. zwischen 2019 und 2021 mit Waren, die gar nicht existierten. Mehr als 50 falsche Internetseiten sollen sie erstellt und 3000 Menschen – darunter viele aus MV – um ihr Geld gebracht haben.

Im Prozess vor dem Landgericht Rostock kamen nun die Opfer zu Wort – und schildern, wie sehr die falschen Seiten den Originalen ähnelten und warum sie gar nicht auf die Idee kamen, dass etwas nicht stimmen konnte.

Prozess um Fake-Shops: Seriöse Optik täuschte Kunden aus MV

Unter den Betroffenen ist Roberto T. aus Rostock. Der 59-Jährige versuchte im Juli 2021, eine Kaffeemaschine bei dem Fakeshop zu bestellen. Das Tückische: Die Seite, auf der er über eine Google-Suche landete, sah dem Onlineversand des bekannten Elektronikwarenhandels Conrad Electronic verblüffend ähnlich. „Selbst das Logo sah so aus“, sagte T. im Gerichtssaal. Der Name der falschen Seite, „Conrad Electro“, sei durch die professionelle Darstellung kaum aufgefallen, ergänzte er. „Da ich nicht so oft beim Original bestelle, war ich auch nicht argwöhnisch.“

Sandra H. aus Krakow am See ging es ähnlich. Sie landete über Google auf derselben Seite. „Es war wie bei einer ganz normalen Bestellung“, erzählte sie. Svetlana L., die ebenfalls bei einem der 50 Shops Haushaltsgeräte kaufen wollte, erinnerte sich: „Das sah für mich sehr seriös aus.“ Die 49-Jährige weiter: „Man konnte vieles auswählen und sogar Lieferzeiten waren angegeben.“

Produkte im Fake-Shop waren günstiger als anderswo

Was bei allen Fällen gleich war: Es gab nur eine Zahlungsmöglichkeit – Vorkasse. „Ich habe das Geld gleich nach Eingang der Rechnung überwiesen“, sagte Svetlana L. „Ich zahle eigentlich lieber mit Paypal, weil es da einen Käuferschutz gibt. Aber hier gab es nur eine Bezahlmöglichkeit.“ Auch Sandra H. zahlte sofort. Nachdem die 48-Jährige merkte, dass etwas nicht stimmte, habe sie bei dem Shop angerufen. „Da ging natürlich keiner ran“, erzählte sie.

Die Onlineshops der Angeklagten sollen dabei mit günstigen Preisen gelockt haben. Roberto T., zum Beispiel, suchte eine spezielle Kaffeemaschine von Siemens. Im Schnitt kostete die 500 Euro im Internet. In den Shops der Angeklagten war sie jedoch für 343 Euro angeboten. Günstig, aber nicht zu günstig: ein „passabler“ Preis, wie der Zeuge sagte.

Sowohl Roberto T. als auch Sandra H. versuchten kurz nach der gescheiterten telefonischen Kontaktaufnahme, den falschen Onlineshop wieder aufzurufen. Erfolglos. Denn die Seite war nicht mehr auffindbar. So wie viele andere Betroffene bekam keiner der Zeugen das Geld zurückerstattet.

Zwei Jahre Ermittlungsarbeit: Razzia in Duisburg

Mehr als 1000 Anzeigen wurden gegen die beiden Angeklagten aufgenommen. Internetspezialisten der Kriminalpolizei Schwerin kamen den beiden Verdächtigen auf die Spur, so die Staatsanwaltschaft Rostock. Im Dezember 2021 durchsuchten Ermittler drei Wohnungen in Duisburg und im Landkreis Hof. Mehr als 80 Beamte aus Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Bayern waren an den 14 Stunden andauernden Durchsuchungen beteiligt. Zwei Jahre lang dauerten die Ermittlungen im Vorfeld.

Seit dem 8. Dezember 2021 befinden sich die beiden Angeklagten in Untersuchungshaft – Filippo S. in der Justizvollzugsanstalt Waldeck und Bastian D. in der Justizvollzugsanstalt Bützow. Der Gerichtsprozess soll bis März andauern.