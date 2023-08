﻿Falkenberg kommt mit seinen wichtigsten Songs nach MV: Intime Stimmung, große Themen

Rostock. In den späten Achtzigern war Falkenberg ein Star in der DDR-Popszene. Damals noch als IC veröffentlichte er zwei LPs: „Traumarchiv“ (1987) und „Zigeuner auf Zeit“ (1988). Von den ersten beiden Soloalben wurden jeweils über 250 000 Exemplare verkauft. IC avancierte zu einem der populärsten Künstler in der DDR. Elektropop war angesagt. Songs wie „Mann im Mond“ der „Aus dem All“ wurden zu Hits. Zu diesem Zeitpunkt konnte der Musiker bereits auf einen großen Bekanntheitsgrad verweisen. Denn mit Anfang zwanzig war IC der Sänger der renommierten DDR-Band Stern Meißen geworden, damals noch unter seinem bürgerlichen Namen Ralf „Heinz“ Schmidt. Mit Stern Meißen entstanden zwei Platten, die stilistisch in den Discopop gehörten: „Taufrisch“ (1985) und „Nächte“ (1987). Stern-Meißen-Songs wie „Wir sind die Sonne“ oder „Harlekin“ hatten auch den Sänger rasch populär gemacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Wende erweiterte der Musiker seinen Künstlernamen in IC Falkenberg und setzte seine Solokarriere fort. Inzwischen nennt er sich nur noch Falkenberg. Anlass für seine aktuelle Tour ist das Album „Staub“, das die wichtigsten Songs seiner bisherigen Alben vereint.

Falkenberg steht seit über 50 Jahren auf der Bühne

Der inzwischen 62-Jährige steht seit seinem zehnten Lebensjahr auf der Bühne und durchlief viele musikalische Stationen. Die Qualitäten als Songschreiber und als Entertainer – und auch die Treue des Publikums – haben dem Musiker eine lange Karriere ermöglicht. „Falkenberg verbindet die elegische Stimmung mit dem literarischen Anspruch von Leonhard Cohen und Nick Cave“, lobte die Mitteldeutsche Zeitung den Musiker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das alles passiert live in einer intimen Stimmung. Falkenberg behandelt am Klavier große Themen. Seine Konzerte will der Musiker zu besonderen Momenten machen, die er mit den Besuchern teilt. Trotz anspruchsvoller Themen möchte er seine Leichtigkeit bewahren. Natürlich ist im Publikum auch viel Nostalgie im Spiel, wenn an die frühen IC-Hits erinnert wird. Gemeinsam mit den Konzertbesuchern unternimmt Falkenberg eine Reise durch seine musikalische Karriere, bleibt aber im Hier und Jetzt.

Falkenberg, Konzert „Staub“: 5. August um 20 Uhr Klostergarten am Kloster zum Heiligen Kreuz Rostock; 19. August um 20 Uhr Kulturkirche Stralsund; 20. August um 20 Uhr Konzertbühne Seebad Ahlbeck

OZ