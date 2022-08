Bundesweit stellen sich Verwaltungen die Frage, mit welchen Maßnahmen Energie eingespart werden kann – vor allem in den Wintermonaten. Dabei sind auch Weihnachtsmärkte ein Thema. Stehen die lichtintensiven Volksfeste in diesem Jahr vor dem Aus? Die Lage in Rostock und MV.

Rostock. Droht den Weihnachtsmärkten in MV das Aus – weil Karussells, Glühweinstände, Wurstbuden in der Krise zu viel Energie verbrauchen? Das befürchtet zumindest der Schaustellerverband im Nordosten und warnt davor, dass auch der Rostocker Weihnachtsmarkt – der größte im Norden – in Gefahr ist: „Der Freizeitsektor wird in der Frage, welche Wirtschaftszweige im Krisenfall prioritär behandelt werden, pauschal als ‚entbehrlich und abschaltbar‘ bezeichnet“, sagt Verbandschef Lothar Welte.

Die Sorge scheint begründet: Der Bielefelder Bürgermeister Pit Clausen (SPD) sagte jüngst: Sollte Russland den Gashahn ganz abdrehen, könne er sich „nicht vorstellen, dass so große Events wie Weihnachtsmärkte überhaupt noch in Deutschland stattfinden“. Auch der Berliner Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) will bereits nicht mehr ausschließen, dass zumindest die Beleuchtung auf den Märkten in der Hauptstadt reduziert werden könnte.