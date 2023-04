﻿Familie aus Poppendorf trotz Hausbrand voller Hoffnung: „Weihnachten feiern wir im neuen Heim“

Poppendorf. Anette Finke (58) pflückt Tulpen vor ihrem verkohlten Haus. Für die Ferienwohnung, wo sie und ihr Mann zurzeit untergekommen sind. „Guck, die haben den Brand überlebt“, sagt sie. Und wieder wird das provisorische Zuhause in einer Ferienwohnung ein Stück schöner. Eine Woche ist es nun her, dass Anette und Jens-Uwe (62) Finke ihr Haus in Poppendorf (Kreis Rostock) durch einen Brand verloren haben. Unter dem Carport war das Ladegerät für einen Akkuschrauber in Brand geraten. Wenige Stunden später war so gut wie alles weg.

Jens-Uwe Finke steht auf seiner alten Terrasse. Es riecht nach erkalteter Asche. Er zieht ein Schallplattencover aus dem schwarzen Müll. Pink Floyd „The Dark Side Of The Moon“ – das Original-Cover zum Aufklappen innen mit dem Lichtstrahl, der sich in einem Prisma bricht. Weltberühmt. Als Original eine Rarität. Nun Müll. „Die ist auch hin, das krieg’ ich wohl nicht mehr wieder im Original“, sagt er.

Quarkkuchen steht noch neben der Spüle – angekokelt

In der Küche der Brandruine steht noch eine halb volle Flasche Rotwein vom Vorabend des Brandes. Das Etikett ist verkohlt. Auf der Arbeitsplatte neben der Spüle ein Rest vom Quarkkuchen, den Anette Finke kurz vor dem Brand gebacken hat. Als wäre die Zeit stehen geblieben von einer Sekunde auf die andere. Was ist das Gegenteil von eingefroren – eingeäschert? Morgens um neun war die Welt noch in Ordnung. Dann brach das Chaos aus.

Auch die Plattensammlung von Jens-Uwe Finke (62) hat das Feuer nicht überstanden. Auf der Terrasse liegen zerstörte Schallplatten. © Quelle: Martin Börner

Im Weinregal neben dem verkohlten Fernseher liegen noch ein paar Flaschen. „Die könnten wir eigentlich mitnehmen in die Ferienwohnung“, sagt Jens-Uwe Finke. „Den Schnaps haben wir am Tag nach dem Brand schon geholt und abends – gib ihm! Damit wir überhaupt mal einschlafen konnten.“

Brand bei Poppendorf hat viele persönliche Dinge zerstört

Plattensammlung, Erinnerungen, Bücher, Familienfotos oder die Bilder von den Flitterwochen 1993 in Florida – alles zerstört. 1985 hatten sie sich kennengelernt beim Bowling in der Stadthalle. 1995 haben sie ihr finnisches Holzhaus im Poppendorfer Wohngebiet Am Fasanenberg gebaut. Sohn Maik, heute 36, wuchs dort auf. Der hat zum Glück die Fotos vom Hausbau damals und einige andere Erinnerungen auf einem Stick gesichert. Ein Stück von früher, als die Welt noch in Ordnung war – aufgehoben in der digitalen Welt.

Anette Finke (58) schaut durch ein kaputtes Küchenfenster in ihr abgebranntes Haus, hineingehen möchte sie zurzeit nicht. © Quelle: Martin Börner

Nun leben Anette und Jens-Uwe Finke in einer Ferienwohnung, die ihnen der Bürgermeister von Poppendorf zur Verfügung gestellt hat. Die Miete übernimmt irgendwann die Versicherung. „Mit der Versicherung – da mach’ ich mir keine Sorgen. Wir hätten auch für 300 Tage in ein Hotel gehen können. Aber will man das? Da fühl’ ich mich unfrei“, sagt Jens-Uwe Finke. Jetzt leben sie erst mal auf 60 Quadratmetern in zwei Zimmern, offene Küche und Bad.

„Das wird alles wieder“, sagt die OP-Schwester, die in der HNO-Klinik in Rostock arbeitet. Sie seien finanziell abgesichert, hätten vorgesorgt und seien gut versichert. Deshalb wollten die Finkes nach dem Brand auch keine Spendenaktion oder so. Hilfsangebote würden sie aber von allen Seiten bekommen, sagt das Ehepaar.

Feuerwehrleute aus Poppendorf und anderen Orten löschen den Brand bei Familie Finke in Poppendorf. © Quelle: Stefan Tretropp

Das Dorf halte zusammen, ihre Familien mit Eltern, Sohn Maik und Geschwistern sowieso. So gut wie jeder hätte sich gemeldet und seine Hilfe angeboten. Ein alter Kumpel von Jens-Uwe aus Braunschweig, den er vier Jahre nicht gesehen hat, hat angerufen und gesagt: „Gib mir mal deine Bankverbindung!“ Die ersten Tage waren sie in einer kleinen Wohnung bei einem Landwirt aus dem Dorf untergekommen, dann der Umzug zum Bürgermeister. Anette Finke ist vorerst krankgeschrieben, weil sie ohne Tabletten zurzeit gar nicht in den Schlaf kommt. Ihr Arbeitgeber, die Unimedizin, habe ihr aber schon mitgeteilt, dass sie mit jeder Unterstützung rechnen könne. Auch Kollegen hätten sich gemeldet und ihre Hilfe angeboten.

Rabatte bei Media Markt, Hammer, Hagebau

Seit einer Woche versuchen sie, einen Hausstand wieder zusammenzuklauben. Im Hagebaumarkt haben sie zehn Prozent Rabatt auf Wäschetrockner, Grill, Putzutensilien, Haushaltsgegenstände bekommen, bei Hammer 15 Prozent auf Bettwäsche, Kissen, Handtücher. „Und Media Markt hat uns super Preise für eine Kaffeemaschine und andere Elektrogeräte gemacht“, sagt Jens-Uwe. Auch O2, Dekra, Grundbuchamt – „die haben alle geholfen, total unbürokratisch“.

Jens-Uwe Finke (62) steht zwischen Trümmern in dem Wohnzimmer seines abgebrannten Hauses. © Quelle: Martin Börner

Die Motorräder, eine gelb-goldene Honda CB 600 Hornet und eine Honda F6C, geairbrusht, die der Familienvater gerade noch aus dem Carport retten konnte, konnten sie bei Freunden im Dorf unterstellen.

Hausbrand: Schaden liegt bei rund 400 000 Euro

Die Polizei habe den Schaden mit rund 400 000 Euro angegeben. Das Materielle könne man alles wieder ersetzen, sagt er. Am Mittwoch waren die Gutachter für Gebäudeversicherung und Hausrat vor Ort. „Mal sehen, was die sagen.“ Aber trotzdem bleibe nach so einem Brand psychisch etwas hängen. „Unser Ziel ist es, unser Eigenheim als finnisches Holzhaus wieder aufzubauen. Weihnachten wollen wir hier feiern – zu Hause“, sagt Jens-Uwe Finke voller Zuversicht.

Aber der Teich, der nun voll mit schwarzem Wasser ist, komme weg. „Der hat sowieso nur Arbeit gemacht.“ Als sie von der Brandruine mit ihrem weißen Transporter abfahren, winken die Nachbarn von Gegenüber. Die Finkes winken zurück. „Bald sind wir wieder da!“, heißt das wohl.