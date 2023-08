﻿Familie aus Rostock lebt mit Tochter (6) seit vier Jahren im Wohnmobil: „Wir wollen nicht sesshaft werden“

Rostock. Die Welt ist ihr Wohnzimmer: Caroline (37) und Mathias (39) Behnisch aus Rostock haben Jobs und Wohnung in der Hansestadt aufgegeben, um im Wohnmobil zu leben. Was für viele unvorstellbar klingt, ist für sie das größte Glück. Mittlerweile hat das Paar mit ihrer sechsjährigen Tochter Wilma unter anderem Mexiko, Marokko, die USA, Schweden, Italien und Spanien bereist.

Die Idee, aus dem 9-to-5-Job auszusteigen, kam ihnen im Mai 2017, als sie aus ihrem Wohnmobilurlaub nach MV zurückkehrten. „Caro wollte damals sofort alles aufgeben, aber ich habe gesagt: Lass uns erst mal Geld sparen“, erinnert sich Mathias Behnisch und lacht.

Sabbatjahr geplant: Dem Paar fehlte Zeit für die Tochter

„Wir waren damals so unzufrieden mit unseren Jobs und dass wir so wenig Zeit hatten, auch für unsere kleine Tochter“, betont die frühere Marketingkoordinatorin. So reifte die Idee heran, 2019 ein Sabbatjahr einzulegen. Möbel, Auto und alles, was keinen emotionalen Wert hatte, wurde verkauft. Das Paar tauschte ihre 100-Quadratmeter-Maisonette-Wohnung im Hansaviertel gegen 14 Quadratmeter auf vier Rädern.

Familie Behnisch auf eine ihrer Reisen: Caroline und Mathias mit ihrer Tochter Wilma in Cabo Espiche in Portugal. © Quelle: privat

Die Familie zog über Deutschland, Frankreich und Spanien nach Afrika. Sechs Wochen fuhren sie mit ihrem Wohnmobil durch Marokko, schliefen in der Wüste, fuhren durchs Atlasgebirge. Dann kam Corona: „Plötzlich hieß es, die Grenzen werden dichtgemacht“, erinnert sich Caro. Massen an Wohnmobilen strandeten auf einem Campingplatz in Marrakesch. Viele flogen nach Hause, ließen ihre Camper zurück. Für die Rostocker keine Option.

Corona: Die letzte Fähre von Marokko nach Spanien

In einer Nacht- und Nebelaktion steuerte der 39-Jährige den Camper durch Sturm und Gewitter in den Bergen, um die angeblich letzte Fähre in Ceuta nach Europa zu nehmen. Das Wetter sei so schlecht gewesen, dass die Sat-Anlage abriss und die Straße kaum noch zu sehen war. Noch dazu explodierten im Internet die Ticketpreise für die Fähre. Verzweiflung, Wut und Tränen bestimmten die bangen Stunden. Am Ende klappte es mit der Überfahrt nach Spanien – wenn auch an einem anderen Tag.

Schlafen in der Wüste Marokkos gehörte auch zu den Abenteuern der Familie Behnisch. © Quelle: privat

Was sie in den vier Jahren alles erlebt haben, hat Caro in einem Blog aufgeschrieben. Sie kann Dutzende spannende Reisegeschichten erzählen: über Erdbeben in Mexiko, das menschenleere Venedig in der Corona-Zeit oder tierische Begegnungen mit Bisonherden, Gürteltieren und Krokodilen. Wenn das Geld knapp wurde, arbeiteten die beiden auf Höfen mit und bekamen dafür Essen und einen Stellplatz.

„Wir sind Draußenmenschen und lieben die Freiheit“

Auch Pannengeschichten haben sie einige auf Lager: „Wir haben uns auf jedem Kontinent schon mal mit dem Wohnmobil festgefahren“, sagt Mathias und grinst. Jeder Kratzer habe eine Geschichte und ein Land, mit dem sie ihn verbinden. Inzwischen liegen 90 000 gefahrene Kilometer hinter der Familie.

Pannen gab es auch einige auf ihren vielen Reisen zwischen Afrika, Mittelamerika und Europa. © Quelle: privat

Aus der einjährigen Auszeit wurde 2020 ein neues Leben. „Wir lieben unsere Abenteuer und die Freiheit, selbstbestimmt zu leben. Wir sind Draußenmenschen, immer barfuß und brauchen keine Homebase, denn wir wollen nicht sesshaft werden“, sagt die redegewandte Powerfrau.

Für das Vanlife hat nicht jeder Verständnis. „Meine Eltern sind vom Glauben abgefallen und finden es nicht gut, dass wir dauerhaft so leben wollen“, sagt die 37-Jährige. Auch einige Freunde seien skeptisch. „Der Freundeskreis ist klein geworden. Aber das ist okay.“

Lernen durch die Natur: Tochter Wilma hat in Mexiko selbst Früchte geerntet – mit Papas Hilfe. © Quelle: privat

Unverständnis gibt es auch, weil die sechsjährige Wilma nicht eingeschult wird. „Wir sind Freilerner. Die Welt ist ihr Klassenzimmer. Sie geht also nicht zur Schule, sondern lernt im Alltag und nach Interesse“, erklärt Caroline. Sie schreibt und liest mit Wilma oder nutzt am Ipad diverse Apps. In der Natur lernt „ihre Räubertochter“ alle Pflanzen und Tiere kennen, sagt die Mutter.

Familie lebt das Konzept der Freilerner

In Deutschland gibt es eine Schulpflicht, die das Freilernen ausschließt. Die Familie hat sich hier also offiziell abgemeldet. „Deutschland ist ein Land der Bedenkenträger. Es gibt so viele Regeln und Zwänge, das hat uns oft genervt“, sagt Caroline. Sollte Wilma eines Tages doch zur Schule gehen wollen, würden sie eine passende Schule suchen.

Alltagsbilder aus dem Leben der Familie mit Wohnmobil. © Quelle: privat

Und wie steht es um Freunde? Caro und Mathias sagen, dass Wilma in jedem Land Spielkameraden findet und dass sie durch das Reisen viel offener geworden sei. Seit einigen Monaten hat die Sechsjährige mit ihrem Kater „Herr Wiener“ auch ein eigenes Haustier.

Im hinteren Teil des Campers hat Wilma ihr eigenes Reich. Die Wände sind mit Bildern und Stickern beklebt. Im Regal stehen viele Bücher über die Welt, Malsachen, Gesellschaftsspiele und ihr geliebtes Steckenpferd, auf dem sie die Welt erkundet.

Familie Behnisch auf Reisen: Caroline (37) und Mathias Behnisch (39) aus Rostock leben seit 2019 in ihrem Wohnmobil und reisen um die Welt. Mit dabei ihre sechsjährige Tochter. © Quelle: privat

Caro und Mathias wiederum leben minimalistisch. „Früher war ich immer wie aus dem Ei gepellt, hatte jeden Tag was Neues an. Heute reichen mir ein paar Outfits“, sagt die Unternehmerin. Der Camper bietet Dusche, Trenntoilette und genug Platz zum Kochen und Backen. Die Familie hat Solarpanels auf dem Dach, die Strom erzeugen, und auch eine Heizung, falls es kalt wird. „Wir sind komplett autark“, sagt die Aussteigerin.

Sind glücklich mit ihrem Camperleben: Caroline und Mathias Behnisch aus Rostock. © Quelle: Virginie Wolfram

Mit der naturnahen und minimalistischen Lebensweise verdienen die beiden inzwischen auch ihr Geld. Sie haben sich unter dem Namen Holz-Nomade selbstständig gemacht. Als Zimmermann hat Mathias bereits 2020 einen Zirkuswagen gebaut und verkauft. Mittlerweile hat er mehrere Tiny Houses für Kunden restauriert oder auch selbst gebaut. Vor Kurzem gab es sogar eine Anfrage für ein Projekt auf Bali (Indonesien).

Ein Tiny House, das Mathias Behnisch gebaut hat. Die Familie hat das Unternehmen Holz-Nomade gegründet und baut Zirkuswagen und andere Tiny Häuser oder restauriert diese für Kunden. © Quelle: privat

Derzeit arbeiten die beiden an einem Onlinekurs, der anderen dabei helfen soll, ihren Traum vom Tiny House wahr werden zu lassen. „Wir haben gemerkt, dass es viele gibt, die das gern selbst machen möchten. Wir bieten Coachings an. Die Projekte können wir dann von überall aus betreuen“, sagt Caro, die Wirtschaftsrecht studiert hat und marketingerfahren ist. Die Kurse gibt es demnächst auf ihrer Website www.tinyhouseselbstbauen.de.

Heimaturlaub in MV und neues Onlinebusiness

Gerade sind die Globetrotter auf Heimatbesuch bei Caros Eltern an der Mecklenburgischen Seenplatte. Hier genießen sie die Zeit am Wasser. „Aber wir haben schon wieder großes Fernweh“, gibt die 37-Jährige zu. Traumziele seien Japan, Schottland, Sibirien und die Mongolei.

Spaß im Wasser: Caroline Behnisch und ihre Tochter beim Baden an den Wasserfällen Roberto Barrios in Mexiko. © Quelle: privat

Am liebsten denken die beiden an ihre vier Monate in Mexiko zurück. „Ein Traumland, hilfsbereite und entspannte Menschen, eine vielfältige Vegetation, geschichtsträchtige Orte und tolles Essen“, sagt die Weltenbummlerin. Überhaupt seien es oft die ärmsten Regionen, in denen die herzlichsten Menschen leben. Dort hätten sie neue Freunde gefunden.

Für ihren unkonventionellen Lebensweg bekommen die Rostocker viel Zuspruch. „Wir wollen andere ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Für uns war es die beste Entscheidung. Das Wichtigste ist, dass man selbst zufrieden ist“, sagt Caroline Behnisch.

