Nicht nur eklig, auch gesundheitsgefährdend: Familie Weber erlebt gerade einen Ratten-Albtraum im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Die Tochter hat Angst, die Eltern sind in Sorge. Auf Bildern ist zu sehen, dass die Nagetiere offenbar keine Scheu haben. Von der Stadt fühlt sich die Familie im Stich gelassen.

Rostock-Lichtenhagen. „Wir trauen uns kaum mehr in den Garten, auch unsere Tochter hat Angst“, erzählen Susanne und Philipp Weber. Die Familie wohnt in Lichtenhagen, in einem Wohngebiet an der Mecklenburger Allee. Seit einigen Monaten begegnen sie immer wieder Ratten auf ihrem Grundstück.