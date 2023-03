﻿Nach Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf: Hansa-Fans fordern Rauswurf von Patrick Glöckner

Für den FC Hansa Rostock war das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag die sechste Niederlage in Folge: Die Fans sind enttäuscht. Nach Wochen der Negativschlagzeilen rund um den Verein haben sie auf Besserung gehofft. Nun fordern sie Konsequenzen.

Frustriert treten die Fans des FC Hansa Rostock nach der Niederlage den Heimweg an.

Rostock. Die Sonne strahlt am Sonntagvormittag hoch oben über Rostock. Die Gesichter hunderter Hansa-Fans tun es ihr gleich – zumindest kurzzeitig. Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Aufeinandertreffen zwischen dem Fußballzweitligisten und Fortuna Düsseldorf. Die Vorfreude ist in der gesamten Hansestadt spürbar. „Hansa forever“, hallt es immer wieder auf den Straßen. Mit Sprechchören und Gesängen bahnen sich die Massen vom Holbeinplatz den Weg in Richtung Ostseestadion. Ein gewohntes Bild.

Die Stimmung vor dem Spiel ist friedlich. Sehr zur Erleichterung vieler Rostocker. Denn: Zuletzt machten einige vermeintliche Hansa-Anhänger mit Gewalt, Vandalismus und politischen Provokationen auf sich aufmerksam. „Sie haben damit den Ruf der gesamten Fanszene in Verruf gebracht“, betont Miriam Bolz. Die zweifache Mutter geht gerne mit ihren beiden Jungs ins Stadion. Zuletzt habe sie sich dort aber aufgrund der „aggressiven Stimmung“ unwohl gefühlt: „Das hat nun hoffentlich ein Ende.“

Nach Krawallen: Rostocker begrüßen Maßnahmen von Hansa Rostock

Nach den letzten Krawallen beim St. Pauli-Spiel hat der FC Hansa erst kürzlich eine deutliche Reaktion mit Konsequenzen gezeigt. So wurde für den Rest dieser Saison unter anderem ein Choreo-Verbot ausgesprochen. Auch werden bis auf Weiteres keine Arbeitskarten mehr für die Bereiche Süd und 9A zur Verfügung gestellt, wie es vom Verein selbst heißt. Maßnahmen, die laut Hendrik Scholz (27) „längst überfällig“ gewesen seien. „Der Verein hätte schon viel früher einschreiten müssen. Aber besser jetzt erst als gar nicht.“

Jörg, Angela, Konstantin (10), Roland und Beate freuen sich auf das bevorstehende Spiel. Sie sind optimistisch und tippen auf einen 2:1 Sieg für den FC Rostock. © Quelle: Susanne Gidzinski

Ähnlich sieht es Fußballfan Roland (54). Seinem Begleiter Jörg (57) jedoch gehen die aktuellen Vorkehrungen seitens des FC Hansa Rostock nicht weit genug. Er ist der Meinung: „So lange der Vorstand mit Führungspersonen der radikalen Fanorganisationen an einem Tisch sitzt, sind alle Diskussionen und Maßnahmen umsonst. Sie dulden damit stillschweigend die Situation“, meint er. Die Laune vermiesen lässt sich der Familienvater an diesem Tag aber so schnell nicht. Mit Sohnemann Konstantin (10) hofft er auf einen 2:1-Sieg für die Hanseaten.

Fans des FC Hansa Rostock zwischen Optimismus und Frustration

Optimistisch gestimmt sind auch Greta Block (23), Felix Poosch (34), Viktor (3), Carolane Poosch (31), Oskar (5) und Brit-Maren Block (53). Für den dreijährigen Spross der Familie ist es sogar das erste Mal, dass er die Spieler live sehen kann. Seine Vorfreude ist riesig, wie sein Gesichtsausdruck verrät. Sein Bruder ist zuversichtlich: „Wir gewinnen das Spiel“, sagt er mit einem Lächeln. Ein Ausgang, den sich viele Rostocker nach den vergangenen Pleiten sehnlichst herbeiwünschen.

Vor dem Spiel noch optimistisch gestimmt: Greta Block (23), Felix Poosch (34), Viktor (3), Carolane Poosch (31), Oskar (5) und Brit-Maren Block (53). © Quelle: Susanne Gidzinski

Doch schon während der ersten Hälfte schwingt der Optimismus in Frustration um. Es zeichnet sich eine herbe Niederlage für Hansa ab. Und es soll bis zum Ende nicht besser werden. „Ich hätte das Stadion heute am liebsten schon viel früher verlassen“, klagt Steffen Krüger, als er zusammen mit seiner Tochter Eva (11) niedergeschlagen den Heimweg antritt. 2:5 – damit hätten sie nicht gerechnet.

Hansa-Fans fordern Rauswurf von Trainer Patrick Glöckner

Die langjährigen Hansa-Fans sind sich einig: „Glöckner muss raus. Er hätte schon viel früher gehen müssen.“ Viele andere Rostocker teilen diese Meinung. Sie sind frustriert. „Der Verein ist längst nicht mehr das, was er einmal war. Erst die ganzen Negativschlagzeilen wegen randalierenden Fans und nun eine Klatsche nach der anderen“, fasst Klaus Röhricht zusammen. „Wie soll das nur weiter gehen?“

Die positive Nachricht an diesem Spieltag: Es bleibt den gesamten Tag über weitestgehend ruhig in der Hansestadt. „Die Anreise der rund 630 Gästefans sowie der für die Gäste eingerichtete Shuttle zum Ostseestadion verliefen ohne Zwischenfälle“, bilanziert die Polizeiinspektion Rostock. Lediglich im Stadion selbst sei es zu Vorfällen gekommen. Anhänger Fortuna Düsseldorfs haben während der Spielzeit mehrfach Pyrotechnik abgebrannt. „Gegen die Verdächtigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.“ Insgesamt waren 470 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz.