﻿Fans in Rostock zum Abschied von Fettes Brot: „Die kommen wieder“

Abschlusstour gestartet

Es war eine große Party mit 6000 Fans in der Rostocker Stadthalle: Die Band Fettes Brot hat am 5. April den Auftakt der letzten Tournee gegeben. Welche Erinnerungen die Fans an das Trio haben und was sie von dem Abschied halten.

