﻿Schlafplätze, Suppen, Sicherheit: Was Sie zum Taizé-Treffen in Rostock wissen sollten

Die Organisatoren des Rostocker Taizé-Treffens müssen nur halb so viele Teilnehmer unterbringen wie erwartet. Die Stadt Rostock hatte Schlafplätze in Schulen angeboten, die aber nicht benötigt werden. Eine Herkulesaufgabe ist die Essenversorgung der Teilnehmer. Darum kümmert sich ein Bäcker, der nicht in der Nähe ist.

Rostock. Es ist eines der größten Religions-Events weltweit, das junge Menschen mit christlichem Glauben zusammenbringt, gleich ob sie katholisch, evangelisch sind oder einer Freikirche angehören. Bis zu 5000 Gäste werden bis zum 1. Januar beim 45. Europäischen Jugendtreffen der Taizé-Gemeinde in Rostock erwartet.

Was ist Taizé?

Die Taizé-Gemeinschaft ist ein christlicher Männerorden, der aus rund 90 Mönchen aus 30 Nationen besteht. Der ökumenische Orden wurde kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs von dem Schweizer Roger Schutz im kleinen ostfranzösischen Ort Taizé gegründet. Die Gemeinschaft wurde vor allem durch ihre internationalen Jugendtreffen mit mehr als 100 000 Teilnehmern aus vielen Ländern bekannt. Schutz wurde 2005 von einer psychisch kranken Frau erstochen, seitdem steht der gebürtige Schwabe Alois Löser (78) als Prior an der Spitze. Die zölibatär lebenden Mönche sind für ihre eingängigen Gesänge bekannt und gelten als Vorreiter der Ökumene.

Wo übernachten die Teilnehmer?

Insgesamt reisen knapp 4000 Teilnehmer an, die allermeisten sind zwischen 18 und 35 Jahre alt. Die Unterbringung übernehmen überwiegend Familien im Großraum Rostock. Seit dem Spätsommer wirbt das Organisationsteam um freie Übernachtungsplätze, unter anderem in den Kirchgemeinden. Insgesamt sollen es rund 800 bis knapp 1000 Privathaushalte sein, die sich auf diese Weise beteiligen. Gastfreundschaft sei einer der Grundgedanken des Treffens, erklärt Bruder Alois. Die Stadt Rostock hatte zusätzliche Übernachtungsplätze in Schulen in Aussicht gestellt. Weil aber nur gut halb so viele Teilnehmer kommen wie noch im Sommer erwartet, werden diese Plätze nicht benötigt.

Aus welchen Ländern kommen die Gäste?

Insgesamt reisen Leute aus 49 Ländern an, so die Veranstalter. Mit 2600 Anmeldungen sind Deutsche erwartungsgemäß am stärksten vertreten, gefolgt von Polen (650), Kroatien (250) und Frankreich (240). Aus der Ukraine kommen 84 Gäste an die Warnow, aber auch aus Weißrussland (70) und aus Russland (3).

Warum gibt es ein neues Sicherheitskonzept?

Für das Rostocker Jugendtreffen hat Taizé ein mehrsprachiges Team eingesetzt, an das sich Betroffene von sexuellem Missbrauch, geistlichem Missbrauch oder Gewalt wenden können – telefonisch oder per E-Mail. Um Sicherheit bei den Gastgebern zu gewährleisten, werden jeweils mindestens zwei Personen je Übernachtungsmöglichkeit untergebracht. Anlass für diese Maßnahmen sind Missbrauchsvorwürfe gegen Ordensbrüder, die erst vor kurzem öffentlich bekannt wurden. Die Ordensleitung räumt ein, bei der Aufklärung der Fälle, die von den 1950er bis in die 1980er Jahre reichen, nicht genug getan zu haben – was das Leid der Opfer verstärkte.

Wie funktioniert die Verpflegung?

Die Mühlenbäckerei aus Schwerin kümmert sich um die Versorgung der Teilnehmer. 7000 Brötchen werden täglich aus Schwerin nach Rostock gefahren. Ein Rostocker Unternehmen fand sich nicht für den Auftrag, erklärt Christian Fries von der Mühlenbäckerei in Schwerin. Für die warmen Küche werden zum Teil Konserven verwendet, verrät der Bäcker. Unter anderem gebe es Bohneneintopf. Auf der Einkaufsliste für das Event stehen 16 000 Suppen-Dosen, 30 000 Kekse und 1200 Liter Tee.