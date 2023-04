﻿FASD-Beratungsstelle in Rostock: „Viele wissen gar nicht, dass sie betroffen sind“

Rostock. „Keine Mutter schädigt wissentlich ihr Kind“, da ist sich Cornelia Kirsten sicher. Und trotzdem trinken nach Studien der Berliner Charité 58 Prozent der Frauen in der Schwangerschaft, nur vier Prozent hören auf zu trinken, wenn sie von der Schwangerschaft erfahren. Die Folgen: Beim Kind können Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten oder geistige Behinderungen auftreten. All diese Formen werden unter dem Begriff FASD zusammengefasst. Cornelia Kirsten ist die erste FASD-Beraterin in MV und möchte über das Thema aufklären.

FASD – die unbekannte Krankheit

Mehr als 10 000 Kinder werden nach Schätzungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung jährlich mit fetalen Alkoholspektrum-Störungen (FASD) geboren. Zahlen für MV gibt es nicht, jedoch kamen laut Alkoholatlas 2022 in MV die meisten Mädchen und Jungen unter 18 Jahren wegen psychischer oder Verhaltensstörungen durch Alkohol ins Krankenhaus. 152 Fälle je 100 000 Einwohner gab es bei den Jungen in MV. ZumVergleich: In Bayern lag die Zahl bei 75.

Was ist FASD? FASD ist die Abkürzung für „fetale Alkoholspektrum-Störungen (Fetal Alcohol Spectrum Disorders)“. Wenn Frauen in der Schwangerschaft trinken, gelangt Alkohol über die Plazenta in den Blutkreislauf des Kindes. Als Zellteilungsgift beeinträchtigt der Alkohol die Entwicklung der inneren Organe, des Gehirns und des Nervensystems. Folgen sind psychische Erkrankungen, Konzentrationsprobleme und die Unfähigkeit, den Alltag selbst zu bewältigen. Äußerlich sind FASD-Betroffene kleiner, haben einen kleinen Kopf und z. B. eine zu schmale Oberlippe. Etwa 10 000 Babys bundesweit kommen jährlich mit FASD zur Welt. Genaue Zahlen gibt es nicht, da die Dunkelziffer hoch ist. Für Betroffene in MV wurde die FASD-Beratungsstelle in Rostock gegründet. Cornelia Kirsten ist unter Tel. 0381 4613616 zu erreichen. Mehr Infos unter www.rostocker-stadtmission.de/fasd-beratungsstelle-m-v

„Viele kennen FASD gar nicht oder bekommen erst spät eine Diagnose, weil auch Ärzte die Spektrum-Störung noch zu wenig auf dem Schirm haben“, sagt Cornelia Kirsten. Sie selbst ist Pflegemutter eines Kindes mit FASD-Diagnose und hat sich daher intensiv mit der Krankheit und Behinderung auseinandergesetzt. Als Mitarbeiterin der Rostocker Stadtmission durfte die Diplompädagogin ihre Idee einer Beratungsstelle verwirklichen. Ihre Stelle wird durch die Aktion Mensch gefördert, erst einmal für vier Jahre.

Pflegesohn kam mit 0,2 Promille Alkohol im Blut zur Welt

Einer, der regelmäßig das kostenlose Angebot der FASD-Beratungsstelle nutzt, ist Steffen Schuster aus Gelbensande (Landkreis Rostock). Er ist Pflegevater des achtjährigen Christian. Etwa 80 Prozent der Kinder mit FASD wachsen bei Pflegefamilien auf. Christian bekam die Diagnose mit der Geburt. Er hatte 0,2 Promille im Blut. Körperliche Merkmale, wie abstehende Ohren, eine schmale Unterlippe und ein größerer Abstand zwischen den Augen, deuteten ebenfalls auf FASD hin. Zu seinem Schutz soll der Junge anonym bleiben.

Pflegevater Steffen Schuster aus Gelbensande: „Nach dem Tod meiner Frau ist Christian mein Antrieb zum Kämpfen“. © Quelle: Ove Arscholl

Christian weiß, dass er eine Krankheit hat. Kinderbücher über FASD helfen ihm beim Verstehen. „Er findet sich wieder und versteht, dass seine Schwierigkeiten im Alltag einen Namen haben“, sagt Steffen Schuster. Damit meint er zum Beispiel die Schlafstörungen, durch die Christian jeden Morgen schon gestresst aufwacht. Oder dass er Probleme in Mathe hat, weil abstraktes Denken nicht funktioniert.

FASD-Betroffene haben viele Probleme im Alltag

„Man kann sich vorstellen, dass das Gehirn eines Menschen mit FASD Löcher hat. Es verbraucht viel Energie. Daher sind Betroffene schnell erschöpft“, erklärt Cornelia Kirsten. Außerdem seien sie dadurch kaum fähig, ihren Alltag zu strukturieren und in Situationen, die nicht nach Plan verlaufen, schnell überfordert. „Christian hat später angefangen zu sprechen und hatte lange Trinkschwächen. Außerdem vergisst er vieles sofort“, so sein Pflegevater.

Die Schule stellt den Jungen daher vor weitere Hürden: „Christian strengt sich für normale Aufgaben mehr an als andere. Diese Mühe wird leider nicht gesehen und er wird nicht gelobt. Sein Selbstwertgefühl ist gering.“ Cornelia Kirsten bestätigt: „Die Erwartungshaltung an Menschen mit FASD ist hoch, weil sie gesund aussehen.“

FASD-Beraterin Cornelia Kirsten: „FASD ist noch zu unbekannt. Das will ich ändern.“ © Quelle: Ove Arscholl

Das fehlende Wissen um FASD sei ein großes Problem. Daher ist Cornelia Kirsten froh, Pflegeeltern, Pflegepersonal und andere Interessierte schulen und beraten zu dürfen. „Wir müssen den pädagogischen Bereich schulen, Hebammen, Ärzte, die Medizin, Schulen.“ Sie vermittelt pädagogisches, therapeutisches und medizinisches Fachpersonal. „Davon gibt es leider zu wenig, gerade im Flächenland.“ Außerdem bin ich Ansprechpartnerin für Jugendämter.

Therapien für FASD schlagen kaum an

Viele Erwachsene wissen bis heute nichts von ihrer Krankheit. „Es melden sich Erwachsene bei mir, die sagen, sie erkennen sich in vielen Symptomen wieder.“ Eine Diagnose je früher, desto besser sei der größte Schutzfaktor für Betroffene, so Kirsten. Zum einen, weil sie Klarheit bringe und sich andererseits Betroffene schützen können, indem sie sich Hilfe suchen. „Menschen mit FASD haben eine niedrigere Lebenserwartung, weil sie zu Unfällen tendieren. Sie können Gefahren nicht einschätzen.“ Auch Suizid sei eine häufige Todesursache.

FASD ist nicht heilbar, eine Therapie schwierig. „Nur wenige Medikamente wirken. Außerdem dürfen die Medikamente keinen Alkohol enthalten, das könnte retraumatisierend wirken“, so Kirsten. Ein Medikament, das auch bei Menschen mit ADHS verschrieben wird, lindert die Konzentrationsschwierigkeiten. Ansonsten helfe körperliche Therapie. „Christian geht zur Ergo-, Physiotherapie und zum Logopäden. Außerdem kommt er bei Spaziergängen mit unserem Hund in der Natur runter“, sagt Steffen Schuster.

„Eine Behinderung ist nicht immer schwer“

Steffen Schuster trinkt keinen Alkohol vor Christian. Zu sehr tendiert der Junge aufgrund von FASD zu Suchterkrankungen. „Er muss lernen, was Alkohol für ihn bedeuten kann“, so der Pflegevater. Bei allen Herausforderungen und Problemen im Alltag betonen Steffen Schuster und Cornelia Kirsten aber: „Eine Behinderung ist nicht immer schwer. Menschen mit FASD machen die schönsten Komplimente, sind echt und unverstellt. Sie haben ein großes Herz und sind sehr empathisch.“ Am Ende seien es eben auch nur Kinder.