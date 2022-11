﻿Fast 3000 Besucher bei Comedian Dieter Nuhr in der Rostocker Stadthalle

Mit bissigem Kabarett ist Dieter Nuhr gestern Abend vor fast 3000 Besuchern in der Rostocker Stadthalle aufgetreten.

Rostock. Viele kennen ihn von seinen Shows aus dem Fernsehen, am Freitagabend stand Kabarettist und Komiker Dieter Nuhr mit seiner bissigen Show leibhaftig vor seinen Fans. Vor knapp 3000 Besuchern gab der 62-Jährige Comedian sein Programm „Kein Scherz – Update“ in der Rostocker Stadthalle zum Besten. Seine Themen handeln von Klima- und Energiekrise, von Masken und Karl Lauterbach, dem Tod der Queen, fehlender deutscher Lebensfreude, vom türkischen Politiker Erdogan, dem deutschen Politiker Habeck und Aktivistin Greta Thunberg, von der Deutschen Bahn, Ernährungsfragen und dem Gebrauch der Sprache. Die Aufdrucke vieler Tickets zeigen das Jahr 2020. Zwei Jahre später konnte die Show des Comedians endlich stattfinden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erster Applaus nach wenigen Sätzen

Es dauerte nur zwei, drei Sätze, da hatte Dieter Nuhr sein Publikum schon erreicht. Sein Programm „Kein Scherz“ habe eigentlich vor zwei Jahren Premiere gefeiert, wenn er es heute lese, habe er den Eindruck einer „anderen Welt“. Dieter Nuhr thematisiert Corona-Masken, Impfdebatten, Energiefragen und die Klimakrise. Auch über die Fußballweltmeisterschaft und die Politik hat Nuhr Sprüche parat. „Der Irrsinn wird systemrelevant“, bringt Nuhr etwa zu den Ansprachen der Partei „Alternative für Deutschland“ hervor. Bezüglich der personellen Neubesetzung im britischen Königshaus weiß Nuhr: „Das ist das erste Mal, dass das Pferd mitgekrönt wurde“ und erntet herzliche Lachanfälle im gesamten Saal.

„Identitäten gehen mir am Arsch vorbei“

Das Vokabular des Comedians ist zwar nicht immer ganz kinderfreundlich, seine grundlegenden Aussagen aber für jedes Alter relevant. „Ob hell oder dunkel, schwul oder nicht, ist mir scheiß egal“, sagt Nuhr. Applaus aus allen Rängen. Jeder solle sich seine Identität aussuchen können. Das gelte auch für Veganer. Toleranz gegenüber Fleischessern fordere er von ihnen trotzdem. Die Show von Dieter Nuhr ist kurzweilig, er wechselt die Themen schnell und klug, redet fließend und begeistert das Publikum im Minutentakt. Konform zeigt sich der 62-Jährige trotzdem nicht immer. Gendern – also die sprachliche Berücksichtigung aller Geschlechter – sei ihm beispielsweise „völlig egal“. Sprache zu verändern um Gesinnung sichtbar zu machen, sei für Nuhr nicht plausibel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Einer der intelligentesten Comedians unserer Zeit“

Unter den Besuchern sitzen auch Anne-Christin Roxin und ihre Mutter. Die Karten seien ein Geburtstagsgeschenk gewesen. Zwei Jahre haben sie die Tickets gehütet. „Wir sind froh, heute nun endlich hier zu sitzen“, freut sich Anne-Christin Roxin. Die Damen sind aus der Umgebung angereist und genießen den Freitagabend in heiterer Stimmung. „Für uns ist es einer der intelligentesten Comedians unserer Zeiten“, finden Mutter und Tochter.

Auch Alexander Wesselburg ist am Freitagabend mit seiner Frau in der Rostocker Stadthalle, weil Dieter Nuhr ein Entertainer mit „Durchblick“ sei, „sympathisch mit Witz“ und „nicht so platt wie Mario Barth“. Sohn Eddy (11) sei spontan mitgekommen, um Freitagabend nicht allein zu Hause zu verbringen.

Lachen erlaubt

Ohne Pause führt Dieter Nuhr zwei Stunden durch den Abend. Es gelingt ihm, sein Publikum bis zuletzt zum Lachen zu bringen. Der Comedian nutzt keine Hilfsmittel, baut Spannungsbögen auf, braucht nur wenige Worte, um komplexe Satire hervorzubringen. „Wir kommen wieder“, sagt Dana Schmidt und wischt sich noch eine Träne aus dem Augenwinkel. „Wir haben herrlich gelacht, das tut gut in diesen Zeiten.“