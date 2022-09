Rute raus, ran an die Rolle: Neben dem schwedischen Möbelhaus im Westen Rostocks will ein neuer Shop demnächst Kunden mit Anglerbedarf ködern. In der Müther-Messehalle, zuletzt ein Autohaus, können Petrijünger bald kaufen, was ihr Herz begehrt. Angebot, Öffnungszeiten und Neueröffnung mit Promis – alle Infos zum Fachmarkt.