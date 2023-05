﻿FC Teamgeist statt FC Harmlos: Hansa Rostock reißt alle mit

Traumberuf Schauspieler

Rostocker im Musical-Business: Wie sie es geschafft haben und wie hart es wirklich ist

Diese beiden Rostocker leben den Traum vieler Nachwuchstalente in MV: Franziska Lessing (42) und Nico Went (31) spielen bei „Mamma Mia“ und „Romeo und Julia“ mit. Ihr Weg aus Rostock auf die großen Musicalbühnen in Hamburg und Berlin.