﻿Politik-Promi an der Ostsee: FDP-Mann Kubicki auf Stippvisite in Kühlungsborn

Im Ostseebad Kühlungsborn genießen derzeit viele Menschen ihren Sommerurlaub. Darunter auch ein bekannter Bundespolitiker: Wolfgang Kubicki (FDP) schippert gerade an der Ostseeküste entlang.

Rostock. Bundestagsvizepräsident Wolfgang ­Kubicki (FDP) erholt sich derzeit an der Ostsee: Gemeinsam mit seiner Ehefrau Annette Marberth-Kubicki hat der 71-Jährige mit seiner Motoryacht in Kühlungsborn festgemacht. Beide tauschten ihren Heimathafen Strande für drei Tage gegen die Marina des Ostseebades. Der bekannte Bundespolitiker der Liberalen plant einen Törn entlang der Ostseeküste. Nach dem Halt in Kühlungsborn will das Paar erst nach Warnemünde, bevor es dann weiter auf den Darß geht, erzählt Kubicki. „Wir sind hier einmal am Jahr an der Ostseeküste unterwegs und machen Urlaub“, so der Politiker. Kubicki, der für seine kantigen Sprüche und Fernsehauftritte bekannt ist, wäre gern noch weiter Richtung Norden gefahren, allerdings habe er sich aufgrund der Wetterprognosen um­entschieden. Der Kühlungsborner Bootshafen gefalle ihm aber auch gut, sagt der 71-Jährige schmunzelnd.