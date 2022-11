﻿Parkplatz-Posse in Rostock: Gehlsdorfer können wegen Fehlplanung ihre Stellflächen nicht nutzen

Zugeparkt: In der Straße Zur Yachtwerft in Rostock-Gehlsdorf kollidiert die Gestaltung öffentlicher Parkflächen mit der Wohnbebauung. Die Anwohner Axel Hoffmeister (v. l.) und Barbara Brinckmann sowie Projektentwickler Frank Streeck wollen eine Lösung mit der Stadt suchen.

Rostock. Wenn Barbara Brinckmann ihren Wagen vor dem Haus parken will, muss sie ihn über eine hohe Bordsteinkante manövrieren, um ihn dann auf einer Sandfläche abzustellen. Ein Szenario, das in neu entstehenden Wohngebieten nicht selten ist, wenn noch an allen Ecken Baustelle herrscht. Doch die Rostockerin lebt inzwischen seit fast zwei Jahren in ihrer Eigentumswohnung in der Straße „Zur Yachtwerft“ in Gehlsdorf.

Zu der gehört auch ein Stellplatz, nur wirklich nutzen kann Brinckmann den nicht. Das Problem: Die Häuser passen nicht zu den Einfahrten, die im Bebauungsplan (B-Plan) für das Wohngebiet vorgesehen sind. Lange habe sie gehofft, dass Bauherren und Hansestadt eine Lösung finden würden. Doch die ist bisher nicht in Sicht. Auch ihre Nachbarn werden zusehends unzufriedener mit der Situation.

Projektentwickler fordert Einlenken des Bauamts

Wer genau den Fehler gemacht hat, wisse er nicht, sagt Axel Hoffmeister, dem ebenfalls eine Wohnung in der Straße gehört. „Der eine schiebt dem anderen die Schuld in die Schuhe“, so der Rostocker. Doch helfe das nicht weiter. Teilweise stehen vor den Lücken, die für die Hausbewohner reserviert sind, sogar Autos. Denn parallel zur Straße ist das Parken erlaubt. „Wir brauchen hier eine Lösung“, fordert Hoffmeister.

Die will auch Projektentwickler Frank Streeck finden, wie er vor Ort versichert. Für ihn liegt sie auf der Hand: Die öffentlichen Parkplätze müssen weg und die Bordsteine so abgesenkt werden, dass die Hausbewohner ihre Stellflächen nutzen können. Dafür sei die Stadt zuständig und müsse entsprechend die Kosten übernehmen.

Auf ihre privaten Parkplätze kommen Anwohner teilweise nur über hohe Bordsteinkanten und Grünflächen. Bei manchen stehen Bäume im Weg. © Quelle: Ove Arscholl

Die allerdings beruft sich auf den rechtskräftigen B-Plan „Ehemaliger Marinestützpunkt Gehlsdorf“ aus dem Jahr 2005. In diesem wurde für jedes Grundstück in der Straße eine Zufahrt vorgesehen und „parallel zu den Baugrundstücken öffentliche Parkstände“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Das Prinzip hätte auch funktioniert, denn die ursprüngliche Planung der Bauherren sah vor, „die notwendigen privaten Stellplätze auf den privaten Flächen zwischen der Wohnbebauung und dem bereits vorhandenen öffentlichen Gehweg zu errichten“, so die Informationen aus dem Bauamt.

Architekten sind rechtlich auf der sicheren Seite

In der Realität aber sind in der Straße Zur Yachtwerft 56 bis 58 sowie 62 bis 65 Mehrfamilien- statt Reihenhäuser entstanden – eine „zeitgemäße, verdichtete Bauweise“, wie Projektleiter Streeck sie bezeichnete. Rein rechtlich seien er und die Architekten der Gebäudekomplexe auf der sicheren Seite. Denn da für das Gebiet ein rechtskräftiger B-Plan gelte, der übergeordnete Vorschriften für alle Einzelprojekte festsetzt, seien für die einzelnen Vorhaben keine gesonderten Bauanträge nötig, die den Ämtern vorgelegt werden müssten. Alle Projekte seien durch die Architekten angezeigt worden, so Streeck.

Die Schuld für die missliche Lage von Barbara Brinckmann und ihren Nachbarn sieht die Hansestadt allerdings nicht bei sich. „So etwas kann passieren, wenn Bauherren ihr Grundstück so beplanen und bebauen, dass sie die im Bebauungsplan angebotenen Bebauungsmöglichkeiten weitestgehend ausnutzen, ohne die gegebene Erschließungssituation zu berücksichtigen“, lässt das Rathaus mitteilen. Oder mit anderen Worten: Die Projektentwickler hätten gewusst, dass Straße und private Parkplätze nicht zusammenpassen, die Häuser aber trotzdem anders gebaut als ursprünglich angedacht, um mehr Wohnfläche zu schaffen.

Parteien weisen sich gegenseitig die Schuld zu

Nun liegen zwischen den von Projektentwickler Streeck und den beauftragten Architekten angedachten Parkplätzen für die Anwohner und der Straße Zur Yachtwerft ein Gehweg und öffentliche Parktaschen. Überfahren dürfen Barbara Brinckmann und ihre Nachbarn diesen eigentlich nicht, denn dafür fehlt eine Genehmigung. Diese wurde ihnen nicht erteilt, da Fußgänger von einparkenden Autos verletzt werden könnten, so die Informationen aus dem Rathaus. Unweit der betroffenen Häuser befinden sich ein Spielplatz und eine Kindertagesstätte.

Mit gegenseitigen Schuldzuweisungen sei ihnen und den anderen Anwohnern jedoch nicht geholfen, so Barbara Brinckmann. „Die Situationen ist jetzt ja nun mal so.“ Sie hoffe, dass die Beteiligten endlich an einen Tisch kommen und sich einig werden. Auch einen Entwurf für einen städtebaulichen Vertrag, in dem eine mögliche Lösung des Problems schriftlich festgehalten wird, soll es bereits geben, so die Rostockerin.

Verhandlungen zwischen Bauherr und Stadt auf Eis?

Das bestätigen die zuständigen Stellen im Rathaus. Die Idee: Um die notwendigen privaten Parkplätze bauen zu können, müsste der Gehweg hinter diese verlegt werden. Die öffentlichen Parktaschen am Straßenrand würden allerdings wegfallen und müssten von den Investoren ersetzt werden. Ist das nicht möglich, müssten diese gemäß der städtischen Stellplatzsatzung eine Ablösesumme zahlen – mehrere tausend Euro pro Parkplatz.

Vor den privaten PKW-Stellplätzen in der Straße Zur Yachtwerft in Gehlsdorf liegen teilweise öffentliche Parkflächen. © Quelle: Ove Arscholl

„Da die Vertragsverhandlungen von den Bauherren derzeit nicht fortgeführt werden, muss davon ausgegangen werden, dass eine vertragliche Lösung nicht in Betracht kommt“, teilen die Sachverständigen aus dem Rathaus weiter mit. Projekentwickler Streeck versichert, dass er sich in der Sache weiter stark machen wolle. Darauf müssen auch die Anwohner setzen. „Die Wohnungen sind wirklich tiptop. Aber das mit den Parkplätzen ist kein Zustand“, so Barbara Brinckmann.