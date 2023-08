﻿Feiern gehen in Rostock: Diese Partys stehen demnächst in den Clubs an

Rostock. Erst vor Kurzem hat das „Déjà Vu“ in der Steinstraße in Rostock aufgemacht. Auch das „Theater des Friedens“ soll im Oktober wieder mit vollem Programm an den Start gehen. Daneben gibt es zahlreiche weitere Clubs, in denen Nachteulen sich austoben können.

Diese Adressen sollten Partygänger in Rostock unbedingt kennen:

Das ist im LT-Club Rostock los

Der LT-Club in der Tiergartenallee ist einer der bekanntesten Clubs der Hansestadt. Nicht nur Rostocker kommen zum Feiern her, auch bei Touristen und Besuchern aus dem Landkreis Rostock ist die Disco beliebt. Die aktuellen Hits gehören genauso zum Programm wie Black Music auf der Black-Sheep-Party.

Diese Events sind am 25. und 26. August angesagt: Black Sheep – Black Music: Freitag, 22 Uhr;Saturday Night Fever – Party Musik: Samstag, 22 Uhr.

Das ist im Mau-Club los

Eine weitere Top-Adresse für nächtliche Tanzvergnügen in Rostock ist der Mau-Club. Zahlreiche Liveauftritte machen ihn besonders. Am Warnowufer 56 lädt „das Mau“ zu verschiedenen Acts. Egal ob Hip Hop, Jazz-Techno oder Kinderdisco, hier ist für jeden etwas dabei.

Vor Kurzem fand im Mau-Club auch die Pride-Party nach dem CSD in Rostock statt. „Das war super, wir wünschen uns, dass es nächstes Jahr wieder klappt“, sagte Thomas Fanter, der im Club mitarbeitet.

„Wir sind der Livekonzert-Club in Rostock“, so Fanter weiter. Die Hauptzielgruppe liege bei Personen zwischen 18 und 34 Jahren, aber manche Konzerte können auch ab 16 Jahren besucht werden.

Diese Liveacts gibt es in der nächsten Zeit: Engerling – Bluesrock: 8. September, 19.30 Uhr; Who’s pink – Pink-Floyd-Tribute: 9. September, 19.30 Uhr; Cats & Breakkies – Jazz-Techno: 15. September, 21 Uhr.

Das ist im Studentenkeller los

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist dieser Club am Universitätsplatz 5 besonders bei Studenten beliebt. Jeden Freitag findet die „Keller Night“ statt, bei der Studis nach einer anstrengenden Uni-Woche abschalten können.

Diese Events stehen an: Keller Night – Studentenparty: 25. August, 22 Uhr; Summer Night in France: 26. August, 22 Uhr; Bootylicious: 30. August, 22 Uhr.

Das ist im Kulturkombinat „Bunker“ los

Techno, House und Trance: Das und mehr hat der „Bunker“ an der Neptunwerft zu bieten. Wer abseits des Mainstreams seine Nächte genießen möchte, sollte sich für diesen Club entscheiden. Für alle, die noch etwas mehr Erfahrung als stilvolle Gastgeber sammeln wollen, lassen sich Cocktail-Kurse im „Bunker“ buchen.

Das gibt es hier zu erleben: Stricty Techno – Techno pur: 26. August, 23 Uhr; Pink! Die Party – LGBTQ: 9. September, 23 Uhr; Grim Panda Sessions: 16. September, 23 Uhr.

Der Rostocker Greifclub ist ein wahrer Partyclub. © Quelle: Greifclub/Michael Bastian

Das ist im Greifclub los

Konventioneller ist der Greifclub in der Schillingallee 41. Alle zwei Wochen erwarten die Partygänger Hits, Schlager, aber auch Black & R’n’B. Hinein kommen Besucher allerdings erst ab 21 Jahren. Deren Durchschnittsalter liegt laut Veranstalter etwa bei 28 Jahren.

„Die Partystimmung ist unvergleichbar. Bei uns können die Leute tanzen, lachen und mitsingen“, sagte Stefan Wiesenthal, der Inhaber des „Greifs“. „Die Leute kommen immer wieder her, hier können sie abschalten.“

Diese Events stehen an: „Ich glaub’, ich seh lila“: 2. September, 22 Uhr; „Fly Me to the Moon“: 16. September, 22 Uhr; „Greif up“: 30. September, 22 Uhr.

Das ist in Helgas Stadtpalast los

Helgas Stadtpalast am Vögenteich zeigt immer wieder Indie-Künstler bei Liveauftritten, die das Publikum begeistern. Dabei setzt die Location auf einen Mix aus Lesungen, Konzerten und auch Tanzveranstaltungen.

Das gibt’s demnächst zu sehen: Dominik Hartz – Indie-Pop, House, Hip-Hop: 17. Oktober, 19 Uhr;Romano – Neues Album „Vulkano Romano“: 25. Oktober, 19 Uhr.

