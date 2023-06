﻿Laufen statt Saufen: Feine-Sahne-Fischfilet-Sänger „Monchi“ hat mit Joggen 65 Kilo abgenommen

Rostock. Laufen macht glücklich und es befreit – auch von zusätzlichen Kilos. So war es zumindest bei Jan „Monchi“ Gorkow, Frontmann der Punkband Feine Sahne Fischfilet. Ende 2019 brachte der Rostocker 182 Kilo auf die Waage. Heute fühlt er sich wieder wohl in seinem Körper, auch wenn der Kampf gegen die Kilos ein täglicher sei. Dabei geholfen habe ihm auch das Laufen, das bis heute heute ein fester Bestandteil seines Lebens ist.

„Mein Leben in den letzten 20 Jahren war Wahnsinn“

„Mein Leben in den letzten zwanzig Jahren war Wahnsinn“, erinnert sich Gorkow. „Irgendwo zwischen scheiße und geil.“ Mehr als 200 Tage im Jahr ist er damals mit der Band auf Tour – sieht sich unter anderem Morddrohungen ausgesetzt, weil er sich mit seiner Band seit Jahren gegen Nazis starkmacht. Sein Ventil gegen den psychischen Stress: das maßlose „Fressen“ und „Saufen“ bis zur absoluten Selbstzerstörung. Lange gesteht er sich nicht ein, dass er ein Essproblem hat, bis er schließlich den Schalter umlegt und in einem Jahr 65 Kilo abnimmt. Seine persönliche Erfolgsgeschichte erzählt er 2022 in seinem Buch „Niemals satt“.

„Ab Februar 2020 habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen und Sport zu machen“, erinnert sich Gorkow. Er meldet sich im Fitnessstudio an und macht lange Radtouren. „Irgendwann habe ich mir meine ersten Laufschuhe gekauft“, sagt er. Das erste Mal Laufen im Gespensterwald in Nienhagen sei ein besonderes Erlebnis gewesen. „Ich wog 120 Kilo und fühlte mich plötzlich wie ein Schmetterling. Das war megakrass.“

„Auf Tour habe ich immer Laufschuhe dabei“

Heute sei das Laufen fester Bestandteil seines Lebens. „Auf Tour habe ich immer Laufschuhe dabei“, sagt Gorkow. Zum einen weil er ständig mit seinem Gewicht zu kämpfen habe. „Wenn man es aufs Joggen beziehen würde, würde man sagen, das Abnehmen ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, sagt Gorkow. Aber auch weil es ihm Freude macht: „Ich vermisse es schon, wenn ich es nicht mache – und ich hoffe, dass mich meine Knie noch lange tragen.“

Angefangen habe er mit drei Kilometern. „Jetzt laufe ich zwischen sechs und sieben Kilometern und habe auch schon beim Greifswalder Citylauf mitgemacht“, sagt er. Dort sei er zehn Kilometer gelaufen. „Für richtige Läufer ist das vielleicht nicht viel, für mich war es der Oberhammer“, freut sich Gorkow. Mit seinen Erfahrungen will er auch anderen Mut machen. Was er Anfängern raten würde: „Einfach machen statt labern“, sagt Gorkow und lacht. So wie der Punkrocker selbst: „Ich war letztens erst wieder eine Stunde am Strand der Ostsee laufen. Vielleicht war ich der Langsamste, aber mit Sicherheit der Glücklichste.“

