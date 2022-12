﻿Kehrtwende beim Rostocker Kohlekraftwerk: Bürgerschaft beschließt Ausstieg vom Ausstieg

Rostock. Klimaschädliche CO2-Schleuder oder zuverlässiger Garant für warme Wohnungen? Die Rostocker Bürgerschaft debattierte am Mittwoch über die Zukunft der Versorgung der Hansestadt mit Fernwärme aus dem Steinkohlekraftwerk im Überseehafen. Nachher stand fest: Ein festes Ausstiegsdatum 2025 ist erst einmal vom Tisch.

So lange wie möglich sollten die Stadtwerke die Abwärme des Kraftwerks nutzen, meint Christoph Eisfeld (FDP). Die sorgt vor allem im Nordosten der Hansestadt für warme Heizungen und heißes Wasser. Seine Fraktion beantragte zusammen mit CDU/UfR, dass der 2024 auslaufende Vertrag schon jetzt verlängert werden sollte. Zugleich betonten die Antragsteller, dass auch ihnen Klimaneutralität am Herzen liege. Aber angesichts der aktuellen Energiekrise sollten die Stadtwerke den Wärmevertrag mit dem Kraftwerk verlängern – wenn möglich über die gesamte Restlaufzeit hinweg. Nach jetzigem Stand geht die Anlage spätestens 2030 vom Netz.

Stadt sollte aus Vertrag aussteigen

2021 beschloss die Bürgerschaft, eine Kündigung des Wärmevertrags zu prüfen. Die Idee dahinter: Ohne die dafür anfallenden Einnahmen werde der Betrieb unrentabel. Und die Betreiber, die Energiewerke Baden-Württemberg und Rheinenergie, legen die Anlage früher still, weil es sich dann nicht mehr lohnt, lautet die Hoffnung. Einen entsprechenden Antrag verabschiedete die Bürgerschaft vergangenes Jahr.

Seit dem Krieg in der Ukraine ist die Welt eine andere und Energiesicherheit ein drängendes Thema. Um die Wärmeversorgung zu gewährleisten, sollte der Abnahmevertrag so schnell wie möglich verlängert werden, so CDU/UfR und FDP. Christoph Eisfeld wirft der links-rot-grünen Bürgerschaftsmehrheit „ideologiebasierte Verweigerungshaltung“ vor. Wenn die Stadt die Abwärme, die bei der Stromerzeugung entsteht, nicht nutzt, würde diese „in die Luft geblasen“, was dem Klima auch nicht helfe, so die Antragsteller. Im Gegenteil: Die Fernwärme müsste dann ja noch auf andere Weise erzeugt werden. Eisfeld warf der linken Bürgerschaftsmehrheit vor, wichtige „Zeit verdaddelt“ zu haben.

Wärme kostet sieben Millionen Euro im Jahr

„Dieser Alarmismus ist überflüssig“, konterte Johann Georg Jaeger (Grüne). Das Kraftwerk spiele mit seinem Strom zurzeit so viel Geld ein, dass die sieben Millionen Euro für die Fernwärme im Jahr praktisch keine Rolle spielen. Außerdem könne die Bürgerschaft hier eigentlich sowieso nichts entscheiden, das sei Sache der Stadtwerke.

„Der Vertrag läuft noch bis 2024“, sagte Thoralf Sens (SPD). Jetzt schon zu verlängern, „kostet nur Geld“. Was im nächsten Jahren knapper werden wird. Senator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) verweist auf den Wärmeplan, mit dem die Stadt bis spätestens 2035 klimaneutral für Wärme in den Häusern und Wohnungen der Hansestadt sorgen will. 1,5 Milliarden Euro werde die Umsetzung nach jetzigem Stand kosten. Im Gespräch sind unter anderem große Erdwärme-Anlagen.

Niemand soll zu Hause frieren müssen

„Wir wollen niemanden zu Hause frieren lassen“, sagte Robert Kröger (Linke). Die „Schärfe in der Debatte“ sei überhaupt nicht nötig. Mit dem Wärmeplan habe die Stadt einen Prozess auf den Weg gebracht, hin zu einem Ende der fossilen Energie.

Ergebnis der Debatte: Chris Günther (CDU) sprach von „Wortklauberei“ und zog den gemeinsamen Antrag zurück. Eine Mehrheit fand der Antrag des amtierenden Oberbürgermeisters von Wrycz Rekowksi, nach der der Fernwärmeliefervertrag solange weitergeführt wird, „wie das für die Versorgungssicherheit der Fernwärmeversorgung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erforderlich ist“. Das feste Ausstiegsdatum 2025 ist damit vom Tisch. Taktgeber für weitere Schritte ist der Rostocker Wärmeplan.

Und noch einiges mehr: „Die weitere Entwicklung des Energiemarktes und der Energieversorgungssicherheit ist momentan nicht absehbar“, heißt es in der Vorlage aus dem Rathaus. Es „sei davon auszugehen“, dass die Energiekrise auch 2025 noch nicht vorbei ist. Wie lange der Kühlturm im Rostocker Nordosten noch dampfen wird, weiß im Augenblick wohl niemand.