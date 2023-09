Wiederholter Einbruch

Unbekannte brechen in drei Güstrower Kindertagesstätten ein

Schon siebenmal in diesem Jahr wurde in Güstrower Kitas eingebrochen. Aus einer Einrichtung haben die bisher unbekannten Täter in der Nacht zum Mittwoch nun über Tausend Euro Bargeld entwendet. Welche Kitas in Güstrow noch betroffen sind.