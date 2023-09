﻿Kleines Festival auf dem Land: Das erwartet Besucher beim „Stört den Schwaan“

Rostock/Schwaan. 42 Stunden Festivalstimmung: Erstmals soll vom 15. bis 17. September in Schwaan (Landkreis Rostock) das „Stört den Schwaan“-Festival stattfinden. Ein Wochenende wird auf dem Gelände (Ausbau 44a, Schwaan) gefeiert.

Organisiert wird das Festival von den Linken in MV. Man wolle ein Wochenende lang „feiern, feixen und fabulieren“, heißt es in der Ankündigung. „Kultur muss sich nicht rechnen. Kultur ist ein menschliches Grundbedürfnis. Kultur ist Daseinsvorsorge – überall.“ 

Wo gibt es Tickets für „Stört den Schwaan“?

Ein Ticket für das gesamte Wochenende kostet 30 Euro. Darin enthalten ist bereits der Shuttle-Bus zum Bahnhof sowie der Campingplatz. Ein Tagesticket für Freitag oder Sonnabend jeweils 15 Euro. Ein reduziertes Soli-Ticket für den gesamten Zeitraum gibt es für 15 Euro. „Nur Du weißt, was Du zahlen kannst. Entscheide daher selbst, welches Ticket Du kaufen möchtest“, heißt es. Karten können unter dreh-auf-links.de gekauft werden.

Wer tritt beim Festival in Schwaan auf?

Auf der Bühne stehen lokale Bands. Der Veranstalter verspricht: „Von Punkrock über Metal bis zu den besten Beats: Hier ist für jeden was dabei!“. Los geht es am Freitag, 18 Uhr, mit „Dämmernacht“. Die vier Freunde aus Güstrow spielen Musik, die sich zwischen Punk und Hardcore einordnen lässt. „Die Band setzt sich für Menschenrechte und Frieden ein und stellt sich entschlossen gegen jede Form der Diskriminierung“, heißt es vom Veranstalter.

Weiter geht es mit „Kings of happy Time“ aus Rostock. Zu hören: Baltische Musik. Nach der Heavyrock-Band „Maentik“ steht um 22.30 Uhr schließlich der erste Headliner des Abends auf der Bühne: Die Rostocker Band „Les Bummms Boys“. „Wir sind dabei, weil wir ja schon seit Jahren hoch und runter bespielen und das nicht nur auf den großen Bühnen und in den großen Städten“, sagt Schlagzeuger Tom Ludwig. Und betont: „Wir kennen das Problem, das besteht, Kultur in die ländlichen Gebiete zu bringen und unterstützen das sehr.“

Am Sonnabend steht unter anderem die Rockband „Igelei“ auf Güstrow auf der Bühne. Nach ihrem ersten eigenen Song „Harter Stoff“ veröffentlichte die Band 2017 ihr erstes Album. Später am Abend gibt es Ska Punk von Antispielismus aus Rostock.

