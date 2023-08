﻿Straßenkünstler bringen Kultur in MV’s Städte: Jongleure und Artisten noch bis Donnerstag in Rostock

Stadtmitte. Noch bis Donnerstag wird das Festival „Straßenkultur M-V“ in Rostock zu erleben sein. Täglich gibt’s auf dem Uniplatz von 15 bis 20 Uhr ein Kleinkunstprogramm. Hinter der Festival-Organisation steht die Küstenkultur GbR, zu der sich die Künstler Kaspar Groß und Arne Lifson zusammengetan haben. Die beiden kennen sich seit zehn Jahren, sind arrivierte Straßenkünstler und haben sich jetzt auch auf die organisatorische Seite des Festivals begeben.

Auftakt war am Montag auf dem Rostocker Uniplatz

Den Auftakt in Rostock machten Kaspar Groß und Arne Lifson am Montag selbst – unter dem Titel „Das Chaos Varieté“. Es wurde eine Dreiviertelstunde mit Jonglage, Akrobatik, Slapstick und ein bisschen Comedy. Schnell brach das Eis zum Publikum, so bildeten Kaspar Groß und Arne Lifson den Türöffner für andere Künstler, die danach auftraten. Das war zum Beispiel Abkadissa, akrobatische Straßenkunst von der französischen Künstlerin Anaelle Molinario. Weiterhin dabei in diesem Festival sind das Hochseil-Duo Ea Paravicini und Ernesto Terri (Deutschland/Argentinien), das Stelzentheater „Puppenstelz“ (Deutschland), das lustige Fakir-Duo Estupida Compania (Uruguay/Argentinien) oder die Pantomimin Kristin LaHoop (Deutschland).

Coaching von jungen Künstlern gehört dazu

Das Konzept „Straßenkultur M-V“ ist ambitioniert: „Wir wollen internationale Straßenkünstler in die Innenstädte des Landes holen“, sagt Arne Lifson, so sollen diese kulturell belebt werden. Das Projekt ist eine Weiterentwicklung der bekannten „Rostocker Straßenkultur“. Außerdem wird es eine Nachwuchsförderung geben, ein Coaching von jungen Künstlern durch Kaspar Groß und Arne Lifson. Sie kennen sich bestens aus und stehen selbst seit Jahren auf der Bühne. So geben die beiden Künstler ihre Erfahrungen weiter.

Straßenkultur in sechs Städte des Landes bringen

Zur Organisation hatten sich Kaspar Groß und Arne Lifson an den Schreibtisch begeben – Förderanträge schreiben, Künstler engagieren und viel organisieren. „Das war am Anfang schon etwas ungewohnt“, sagt Kaspar Groß. Sie hatten in der Corona-Pandemie das Konzept der „Straßenkultur“ entwickelt, um Kulturschaffenden Auftrittsmöglichkeiten zu geben und mehr Kultur in die Innenstädte von MV zu bringen. Dank der Unterstützung des Landes kommt die „Straßenkultur M-V“ in insgesamt sechs Städte. Nach Rostock folgen noch Neubrandenburg (21. und 22. August) und Neustrelitz (23. und 24. August).

