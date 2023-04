﻿„Einigen wir uns darauf, dass ihr an uns denkt?“: So hat sich Fettes Brot von Rostock verabschiedet

Weiter geht es am 6. April in Dortmund, gefolgt von Bremen (8. April), Frankfurt (9. April) und Leipzig (10. April). Am 12. und 13. April geht es schließlich nach Wien, am 14. April nach Erlangen, am 15. April nach Bielefeld. Nach einer kurzen Verschnaufpause kommen Fans am 26. April in Zürich sowie am 27. April in Köln und am 28. April in Berlin in den Konzertgenuss.

Weiter geht es am 30. April sowie am 1. Mai in München, einen Tag später folgt Stuttgart, am 4. Mai können Fans in Hannover die Band noch einmal sehen. Es folgen München und Kiel am 5. und 6. Mai.