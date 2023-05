Feuer auf Gelände von Rostocker Autowerkstatt: Mitarbeiter löschen Brand

Rostock. Auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Rostock Dierkow hat es am frühen Freitagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Ein altes Auto war in Flammen aufgegangen. Der Brand drohte kurzzeitig, die Werkstatt zu erfassen, das konnte aber durch die Mitarbeiter verhindert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Polizei mitteilte, ging kurz nach 13 Uhr der Notruf ein, wonach es an der Werkstatt im Kadammsweg brennen würde. Als die Feuerwehrleute eintrafen, hatten die Mitarbeiter der Werkstatt die Flammen schon eigenmächtig dank eines Feuerlöschers gelöscht.

Lesen Sie auch

Der Brand brach offenbar im Bereich einer Holzpalette, die vor einem alten Fahrzeug lag, aus. So erfassten die Flammen schließlich das Fahrzeug und dann im Anschluss auch die Gebäudefassade. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft eine fahrlässige Brandstiftung, hieß es.