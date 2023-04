Polizei

Feuer bricht auf Balkon eines Mehrfamilienhauses in Rostock aus

Die Rostocker Feuerwehr musste am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in die Louis-Pasteur-Straße ausrücken. (Symbolbild)

Aufgrund eines Brandes auf einem Balkon sind am Donnerstagnachmittag in der Louis-Pasteur-Straße in der Rostocker Südstadt zwei Wohnungen evakuiert worden. Personen sind nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt worden. In dem Bereich kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.