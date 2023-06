Freizeitpark in Brandenburg

Feuer bei Karls in Elstal: Robert Dahl ist unterwegs zum Unglücksort

Seit Dienstagvormittag brennt es in Karls Erlebnis-Dorf in Brandenburg. Erste Bilder zeigen hohe Flammen und gewaltige Rauchschwaden. Was bislang bekannt ist und was Karls-Chef Robert Dahl dazu sagt.