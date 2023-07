Brand

In der Nacht zum 3. Mai 2023 brach in einem Schuppen ein Brand aus. Die Bewohner des nahen Reihenhauses schliefen, Nachbarn retteten das Ehepaar. Ihr Heim aber wurde durch Löscharbeiten unbewohnbar. Wie es der Familie heute geht und was sie planen

