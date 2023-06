Bei „Karls Erlebnis-Dorf“ im brandenburgischen Elstal bricht am Dienstagvormittag ein Feuer aus. Es sorgt für einen der größten Löscheinsätze bei einem Brand im Havelland. Zehn Menschen erleiden Verletzungen. Chef Robert Dahl eilt sofort aus Rövershagen an den Unglücksort.

Elstal. Es ist kurz vor 11 Uhr, als in Elstal das Sirenengeheul nicht mehr abbricht. Über dem „Karls Erlebnis-Dorf“ steht eine schwarze Rauchsäule, weithin ist sie sichtbar. Radfahrer und Fußgänger verharren auf der B5-Brücke an der Abfahrt Elstal, fassungslos wohl über das, was sie in greifbarer Nähe sehen. Flammen schlagen bei „Karls“ aus einem Nebenhaus und dann aus mehreren kleinen Häuschen. Ziegel zerspringen, fallen ab, die Dachstühle ragen schwarz verrußt in die Luft. Fontänen mit Löschwasser spritzen in die rot-gelb züngelnden Flammen.