﻿Feuerwehrmann läuft in voller Montur beim Rostocker Citylauf mit – aus einem bestimmten Grund

Rostock. Was hat man beim Rostocker Citylauf nicht schon alles gesehen – sprintende Krankenschwestern in OP-Kleidung, Wikinger, Piraten – aber einen Feuerwehrmann in voller Montur gab es noch nie.

Robert Marcienczyk war in der Nacht extra aus Potsdam angereist, um am 31. Rostocker Citylauf teilzunehmen. Seine Mission: die Feuerwehr, das Ehrenamt näherzubringen, ein wenig Aufmerksamkeit für die freiwillige Arbeit der Retter zu erregen. In schwarzer Feuerwehrkleidung inklusive Helm und Sauerstoffflasche lief er zehn Kilometer – „die Zeit war dabei nebensächlich“, sagte er geschafft, aber glücklich im Ziel. Er habe viel positives Feedback erhalten, erzählte er OZ-Reporter Christian Lüsch, der ihn interviewte.

Feuerwehrmann beim Citylauf Was für ein Typ! Feuerwehrmann Robert Marcienczyk war in der Nacht aus Potsdam angereist, um in Rostock zehn Kilometer zu laufen – in voller Feuerwehr-Ausrüstun © Quelle: Bert Scharffenberg/Ostsee-Zeitung

Botschaft des Potsdamers: Die Feuerwehr ist wichtig!

Ziemlich spontan habe er sich für die Teilnahme entschieden. Er sei oft in Rostock und Warnemünde, etwa zwei Mal pro Monat, über den hiesigen Radiosender habe er zuvor vom Citylauf erfahren. Marcienczyk, der in der Gastronomie arbeitet, stieg dann in der Nacht in Potsdam in den Zug und fuhr in die Hansestadt. „Ich habe mich angemeldet, hatte dann noch zehn Minuten Zeit, zum Start zu gehen, und dann ging es auch schon los“, berichtete er.

Robert Macieczyk aus Potsdam ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und möchte mit seinem Outfit Aufmerksamkeit für das Ehrenamt erwecken. Seit einem Jahr läuft er in voller Montur, beim Rostocker Citylauf die zehn Kilometer. © Quelle: Martin Börner

Es war bereits sein dritter Lauf mit dieser freiwilligen Schikane, am Dienstag wird er in Potsdam zu seinem vierten in kompletter Feuerwehrausrüstung antreten – immer mit der Botschaft: Die Feuerwehr ist wichtig! Eine eindrückliche Show bei diesem warmen Wetter, denn: „Feuerwehrkleidung hat den tollen Effekt, dass sie keine Wärme reinlässt im Brandeinsatz. Im Umkehrschluss geht da aber auch nichts raus“, sagte der Potsdamer. Um einen Wärmestau zu vermeiden, musste er beim Laufen öfter mal den Helm absetzen, damit er sicher im Ziel ankommt.

Wie lange er gelaufen ist, weiß er nicht genau. „Ungefähr eine Stunde und 20 Minuten“, schätzte er. Eine beeindruckende Leistung bei diesem sommerlichen Wetter – das soll ihm erst einmal einer nachmachen.

