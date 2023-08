﻿Großes Feuerwerk zur Hanse Sail: Himmelsspektakel soll in Rostock „nachhaltig flashen“

Zum ersten Mal wird das traditionelle Feuerwerk auf der Hanse Sail in Rostock von einem Lübecker Unternehmen organisiert. Seit einer Woche komponieren Mirco Lorkowski und sein Team die richtigen Kaliber, Batterien und Effekte. Ihr Anliegen: Nachhaltigkeit.

Rostock. Zum weltweit größten Treffen von Traditionssegelschiffen in der Hansestadt Rostock darf eines nicht fehlen: das traditionelle Feuerwerk am Stadthafen. In diesem Jahr wird das Himmelsspektakel von einem Lübecker Unternehmen durchgeführt, das seit 30 Jahren Erfahrung auf zahlreichen Großevents gesammelt hat. Brandaktuelles Thema: Nachhaltigkeit.