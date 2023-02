﻿Fiete und Schiete in Rostock: Die Welt aus der mecklenburgischen Perspektive gesehen

Das Kabarett-Duo Fiete und Schiete präsentierte am Samstagabend in der Bühne 602 ihr Programm „Die Ungerechten von Pöbelow“. Wie war’s?

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Es ist selten, dass das Rostocker Kabarett-Duo Fiete und Schiete mit einem abendfüllenden Programm auf der Bühne steht. Am Samstagabend war es in der Bühne 602 wieder so weit. Der Titel: „Die Ungerechten von Pöbelow“, frei nach Ehm Welk. Dieser Stoff widmet sich dem Konflikt, der entsteht, wenn Fortschritt sozialen Frieden bedroht.