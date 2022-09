﻿Filmstar mit Fell: Kapuzineräffchen Monty ist Hauptfigur bei Dreharbeiten in MV

In Rostock und Schwerin wird zurzeit der Kinderfilm „Akiko, der fliegende Affe“ gedreht: Die fantastische Komödie mit Heike Makatsch, Benno Fürmann und Meret Becker soll 2024 im Kino zu sehen sein. Worum es in dem Film geht und warum sich für MV als Drehort entschieden wurde.

Filmstar mit Fell: Kapuzineräffchen Monty ist der Hauptdarsteller in dem Kinderfilm „Akiko, der fliegende Affe“ von Regisseur Veit Helmer. Gedreht wird unter anderem in Rostock und Schwerin (hier im Rostocker Überseehafen).

Rostock/Schwerin. Schwungvoll braust das kleine gelbe Auto die Straße an der Feuerwache im Rostocker Überseehafen entlang: Am Steuer sitzt kein Mensch, sondern die Attrappe eines winzigen Kapuzineräffchens. Gerade noch rechtzeitig kann das Gefährt einem Oldtimerbus vom Typ Ikarus 66 ausweichen, bevor es auf dem heißen Asphalt zum Stehen kommt. „Cut“, ruft Regisseur Veit Helmer und klatscht in die Hände.

Der 54-Jährige und seine Crew drehen zurzeit in Mecklenburg-Vorpommern Szenen für den Kinderfilm „Akiko, der fliegende Affe“ mit Meret Becker, Benno Fürmann und Heike Makatsch in den Hauptrollen. 2024 soll die Co-Produktion mit der ARD im Kino erscheinen, ein Jahr später auf dem Kinderkanal Kika.

Meret Becker mimt böse Zoodirektorin

„Akiko ist ein Affenkind, das aus dem Zoo ausgebrochen ist, um seine Verwandten aus dem Wald zu holen“, verrät Helmer. „Auf der Reise helfen ihm viele Freunde, darunter ein Frettchen, ein Waschbär, ein Chamäleon und ein Adler. Gemeinsam mit den Affen aus dem Wald versucht Monty, die Tiere im Zoo, im Zirkus, in einem Tierladen und auf einem Bauernhof zu befreien.“ Verfolgt wird er dabei von zwei trotteligen Polizisten (gespielt von Arnel Taci und Rudolf Krause). Auch die böse Zoodirektorin (gespielt von Meret Becker), die hiesige Polizeichefin (Heike Makatsch) und der örtliche Tierwärter (Benno Fürmann) machen dem Äffchen das Leben schwer.

„In dem Film sind alle Menschen böse, alle Tiere gut. Das ist natürlich alles überzeichnet dargestellt, der Film ist ja eine Komödie“, sagt Regisseur Veit Helmer. „Trotzdem soll er die Kinder zum Nachdenken darüber anregen, ob Menschen wichtiger sind als Tiere. Und ob sie das Recht haben, über Leben und Tod von ihnen zu entscheiden.“

Hauptfigur Akiko wird vom putzigen Kapuzineräffchen Monty verkörpert, das sich im Rostocker Überseehafen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei liefert. Weil die Fahrt im ferngesteuerten Auto für das Äffchen zu gefährlich wäre, wird das Tier von einem ausgestopften Artgenossen gedoubelt. Stattdessen beäugt es die Szene auf dem Arm von Tiertrainerin Nicolle Müller, die Monty aufgezogen hat und regelmäßig mit ihm trainiert. „In einer Szene muss er das Steuerrad eines Wagens drehen, deshalb habe ich vorher mit ihm geübt, Flaschen aufzudrehen“, verrät sie. „Jetzt öffnet er alle Wasserflaschen am Set“, sagt Müller und lacht.

Affe Monty drehte schon mit Seeed

Neben Monty spielt auch ihr Zwergschwein Paul eine Rolle in dem Film. „Die beiden freunden sich an und spielen zusammen Basketball“, verrät die Brandenburgerin. Wie sie das den Tieren beibringt? „Das funktioniert ähnlich wie bei Hunden. Schweine und Affen sind sehr gelehrig“, sagt die 45-Jährige, die bereits in der Tier-Coaching-Sendung „3 Engel für Tiere“ sowie „hundkatzemaus“ auf dem TV-Sender VOX zu sehen war.

Auch Zwergschwein Paul und Affe Monty sind bereits Profis: „Weil er so viele Tricks in einer Minute machen kann, steht Paul im deutschen Guinness-Buch der Rekorde“, verrät sie. Auch Monty habe bereits im Musikvideo von Rapper Seeed mitgespielt. Trotzdem brauche man beim Dreh mit Tieren viel Geduld und Zeit, weiß Regisseur Helmer. „Normalerweise wird ein Kinofilm in Deutschland an 22 bis 30 Tagen gedreht, wir drehen diesen Film in 50 Tagen“, sagt er.

Das liegt vor allem an den Szenen mit den vielen Tieren. „Bis auf die großen Affen werden alle Tiere im Film von echten Tieren gespielt“, verrät Helmer. Dafür habe die Crew unter anderem mit dem Zirkus William zusammengearbeitet, der zurzeit in Neubrandenburg gastiert. „Dort haben wir mit Kamelen, Dromedaren, Löwen und Tigern gedreht“, verrät der Regisseur. In Rostock sei die Kaffeerösterei 92 Grad zu einem Tierladen umfunktioniert worden. „Da hat Monty alle Hunde befreit“, verrät Helmer.

Zwei Wochen war der Regisseur im Mai und Juni auf Motivsuche in Mecklenburg-Vorpommern: „Dabei habe ich Drehorte entdeckt, die man so in Berlin und Brandenburg nicht findet“, freut sich Helmer. Dazu gehöre unter anderem ein Vierseitenhof in Diedrichshagen, auf dem eine Bauernhofszene mit Pferden und Kühen gedreht worden sei. Auch die Landeshauptstadt Schwerin ist die Kulisse für eine spektakuläre Actionszene.

Insgesamt zehn Drehtage sind in Mecklenburg-Vorpommern angesetzt, die bis Ende dieser Woche laufen. Eine Szene mit Meret Becker sei bereits in der vergangenen Woche abgedreht worden. Der Film mit einem Gesamtbudget von rund zwei Millionen Euro wurde unter anderem von der MV Filmförderung gefördert.

Auch für den Rostocker Modellbauer Jens Wildung sind die Dreharbeiten im Überseehafen ein aufregendes Erlebnis: „Ich wurde vor zwei Tagen überraschend gefragt, ob ich das ferngesteuerte Auto mit dem präparierten Affen fahren kann, weil jemand ausgefallen ist“, verrät der 63-Jährige. „Das ist wirklich interessant und eine tolle Erfahrung.“ Auch Arnel Taci und Rudolf Krause haben Grund zur Freude: „Wir verfolgen den Affen zwar den ganzen Film, aber Monty sehen wir heute zum ersten Mal“, sagt Krause und lacht.