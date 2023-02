﻿Fitness-Trend mit 102-Kilo-Schlittenziehen: Rostockerin trainiert für WM

102-Kilo-Schlittenziehen, laufen und Gewichte tragen: Der Hype um einen Fitness-Trend aus Hamburg hat auch MV erreicht. Lea Schlaefcke (23) aus Rostock ist erfolgreich auf Hyrox-Wettbewerben. Warum den Sport eigentlich jeder machen kann und welche Ernährungstipps sie für die OZ-Leser hat

Rostock. Trainieren bis an die körperlichen Grenzen: Die Rostockerin Lea Schlaefcke powert sich mehrfach die Woche beim Hyrox-Training aus. Die 23-Jährige hat vor zwei Jahren den Fitnesstrend für sich entdeckt und will ihn in MV noch bekannter machen. Im Mai tritt sie erstmals bei der WM in Manchester (England) an.