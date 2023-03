﻿Fleisch aus dem Labor: Diese Chance lässt sich die Industrie nicht nehmen

Modenschau, Wellness und Party: Das ist am Frauentag in Ribnitz, Prerow und Barth los

An diesem Tag dreht sich alles um die Frauen. Zum ersten Mal ist der 8. März, Frauentag, in MV ein offizieller Feiertag. In der Region rund um Ribnitz-Damgarten und Fischland-Darß-Zingst gibt es einige Möglichkeiten, den Tag zu feiern. Von Ponyreiten bis Wellness und Party, wir präsentieren eine Auswahl.