﻿Rostocker Fleischer Seibt schließt für eine Woche – um Energie zu sparen

Die Existenzen zahlreicher Traditionsbetriebe stehen aufgrund der rapide steigenden Strom- und Gaspreise auf dem Spiel. So auch die der Rostocker Fleischerei Seibt, die seit 130 Jahren in der Hansestadt ansässig ist. Deshalb haben die Inhaber eine „Energiesparwoche“ eingeführt. Was das für Kunden bedeutet und ob andere Metzger dem Beispiel folgen.

Rostock. Der Montagnachmittag startet hektisch am Doberaner Platz in der Rostocker Innenstadt. Menschen eilen zu ihren Straßenbahnen, erledigen ihre Einkäufe und stehen ungeduldig vor den Geschäften an. Einzig vor der Fleischerei Seibt im Barnstorfer Weg bleibt es ruhig. Das Licht ist ausgeschaltet, die Schiebetüren verschlossen. Das wundert so manchen Passanten.

„Nanu, ist denn heute noch ein Feiertag?“, fragt Marianne Lewerenz, als sie den Laden gegen 14 Uhr betreten will. Ihr verdutzter Blick wandert weiter zu einem Aushang am Eingang. In roten Buchstaben steht darauf geschrieben: „Energiesparwoche“. Bis zum 9. Oktober bleibt die Fleischerei daher dicht. Damit ist der Traditionsbetrieb Seibt die erste Fleischerei in MV, die aufgrund der rasant steigenden Energiepreise vorübergehend schließt.