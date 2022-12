﻿„Flieg mit mir“: Sängerin Carina Castillo aus Rostock stellt im OZ-Promi-Talk ihren neuen Song vor

Rostock. Carina Castillo war gemeinsam mit Philipp Krätzer zu Besuch im OZ-Live-Studio. Sie stellten ihren neuen Song vor. 

Song läuft bereits im Radio

„Flieg mit mir“– so heißt die erste Single des bald erscheinendes Albums der Popsängerin Carina Castillo. Der Feel-Good-Song läuft bereits im Radio. „Das fühlt sich toll an“. Der Titel besticht durch seine eingängige, emotionale Melodie und den selbst geschriebenen deutschen Text. Doch worum geht es? Entstanden ist der Song in der Corona-Pandemie. Nach zwei Jahren „darf man wieder raus gehen, man darf wieder Spaß haben“, erklärt die 33-Jährige die Geschichte hinter dem Song. Sie möchte mit ihrem Song den Menschen etwas Positives auf den Weg geben. Denn für das Musikerpärchen bescherte diese schwere Zeit dennoch viel Gutes.

Filmmusik für arabische Netflixserie komponiert

„In der Not wird man kreativ.“ Carina begann mit dem Synchronsprechen. Und: Sie hat verstärkt für andere Produzenten Songs geschrieben und eingesungen. Philipp meldete sich auf einer Onlineplattform an. Dadurch lernte er internationale Kunden und Musiklabels kennen. „In der Zeit habe ich viel Filmmusik produziert.“ So etwa für eine arabische Netflixserie und ein Computerspiel. „Wäre der Lockdown nicht gewesen, wären wir nicht auf die Idee gekommen uns so zu öffnen und zu vernetzen“, fügt Carina hinzu. Musik werde überall gebraucht.

Die Popsängerin und der Produzent hatten also genügend Zeit, sich um ihr im Frühjahr 2023 erscheinendes Album zu kümmern. So viel verraten sie vorab: Es gibt zwölf deutsche Songs, die zumindest vom Sound her eine Geschichte erzählen – „thematisch nicht“, sagt Krätzer, der an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater studiert hat. Dort lernte er seine Carina kennen und lieben. Der Albumtitel ist aktuell noch geheim. Könnte sich noch etwas an der Songauswahl ändern? „Fertig ist man als Künstler ja nie, aber irgendwann muss man einfach einen Cut machen und damit rausgehen“, sagt Krätzer.

„Flieg mit mir“ sei nicht der erste Song, den beide auf deutsch geschrieben haben. „Er ist aber der erste Song, der für uns passt und mit aufs Album soll.“

Das Video zur ersten Single-Auskopplung wurde in Rostock gedreht. © Quelle: Carina Castillo

Philipp und Carina haben das Lied an der Gitarre geschrieben und lange gebastelt: „Wir drehen die Musik dann immer ganz laut auf!“ So testen sie, ob es sich gut anhört und im Bestfall ein Ohrwurm werden könnte. Der Fokus liegt bei der Popsängerin seit zwei Jahren auf deutschen Liedern. „Es ist für mich eine Herzenssache“, sagt die junge Frau mit südamerikanischen und osteuropäischen Wurzeln. „Du bist wahrscheinlich die einzige Halbpanamesin mit nordischem Akzent“, sagt Krätzer lachend. Eine russische Polka oder Folklorelieder schaffen es bei den beiden dennoch nicht aufs Album. Dazu sei Carina einfach zu deutsch. Mit einem Jahr kam sie nach Deutschland.

„Hatte früher Angst, auf Deutsch zu singen“

Sie hat sich musikalisch ausprobiert: Sie sang in unterschiedlichen Bands, mal Funk, mal Soul und das nur auf Englisch. „Ich habe mich früher dahinter ein bisschen versteckt. Ich hatte etwas Angst, auf Deutsch zu singen“, sagt Castillo, die eine Ballettausbildung hat und früher Street Dance und Hip Hop tanzte. Seitdem sie singt, habe sie keine Zeit mehr dafür.

Im Hause Krätzer und Castillo geht es sehr familiär zu. Öfter ist Carinas Schwester bei Auftritten mit dabei und tanzt zur Musik. „Ich mag es, wenn Tanz und Musik in Einklang kommen. Das ist hier oben im Norden eher untypisch. Dafür geht man dann lieber ins Musical.“ Auch ihre Tochter nimmt Tanzunterricht. Vor Kurzem gab es eine Kinder-E-Gitarre geschenkt. „Die ersten Akkorde kann sie schon spielen.“ Privates und Musik – „bei uns verschmilzt das sehr. „Es fühlt sich nicht wie Arbeit an – eher wie ein „Extended Hobby“.

Von Luisa Schröder